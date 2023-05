Alle brauchen Doreen

Und alle lieben Doreen. Denn die 53-Jährige aus Wittstock/Dosse in Brandenburg ist herzliche Oma, Mama, Ehefrau, Tochter, Schwester, Tante, Schwägerin und beste Freundin in einem. Im Moment kann und muss sich Doreen allerdings nur um sich selbst kümmern. Denn Doreen hat Blutkrebs. Auf der Suche nach einem Menschen, der ihr seine rettenden Stammzellen spenden kann, setzen ihre Freundinnen, Freunde und die Familie aktuell alle Hebel in Bewegung.

Die dreijährige Emma versteht noch nicht so richtig, warum es ihrer geliebten „Oma Neni“ zurzeit nicht gut geht. Wohl aber, dass sich alle für sie einsetzen. Gemeinsam mit uns organisieren Doreens Angehörige gerade eine Online-Registrierungsaktion, um ihren genetischen Zwilling zu finden. Denn Doreen kann nur überleben, wenn es irgendwo auf der Welt einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist.

„Eigentlich ist meine Mama fit wie ein Turnschuh“, sagt Doreens Tochter Vanessa. „Wir konnten es alle kaum fassen, als sie vor gut neun Wochen die Diagnose Blutkrebs erhielt. Es hat uns den Boden unter den Füßen weggezogen.“ Zunächst hatte sich keiner etwas Schlimmes dabei gedacht, als sich die Wittstockerin im Frühjahr plötzlich schwach und schlapp fühlte. Vermutlich hatte sie einfach zu viele Stunden im Büro verbracht. Doreen schleppte sich schließlich zum Arzt, der sie für eine Woche krankschrieb. Doch sie erholte sich nicht, sondern kam stattdessen ins Krankenhaus. Das Labor hatte eine Einweisung aufgrund auffälliger Blutwerte veranlasst. Schnell stand die Diagnose fest: akute lymphatische Leukämie. Bei einer akuten Leukämie verschlechtert sich der Gesundheitszustand der Patientinnen und Patienten rapide, deshalb wurde bei Doreen schnell eine Behandlung eingeleitet. Gerade hat sie den zweiten Block einer Chemotherapie abgeschlossen, bald beginnt der dritte von den mindestens vier geplanten Chemoblöcken. Doch die Chemos allein bringen keine Heilung, Doreen benötigt dringend eine Stammzellspende. Bisher wurde ihr passendes Match allerdings noch nicht gefunden.

„Meine Mama liebt es, mit ihrer Enkeltochter Emma zu spielen, mit ihrer besten Freundin um den nahe gelegenen See zu walken, mit ihrem Mann zu verreisen und den Garten in eine Wohlfühloase zu verwandeln“, beschreibt Vanessa sie liebevoll. „Vor allem unsere Emma ist ihr Ein und Alles. Die beiden brauchen sich gegenseitig.“ Damit die Familie bald wieder zusammen sein kann, bittet Vanessa öffentlich um Unterstützung: „Bitte lasst euch als Stammzellspenderinnen und -spender registrieren und gebt meiner Mama und anderen Menschen mit Blutkrebs die Chance auf ein neues Leben!“

Du bist gesund, zwischen 17 und 55 Jahre alt und bereit, Doreen und anderen zu helfen? Dann bestell dir unter www.dkms.de/doreen ein Registrierungsset nach Hause. Den Wangenschleimhautabstrich kannst du schnell und einfach selbst vornehmen. Schick das Set danach möglichst umgehend per Post an uns zurück, damit wir deine Gewebemerkmale im Labor sicher bestimmen können. Erst danach stehst du dem weltweiten Suchlauf nach Stammzelspender:innen zur Verfügung und kannst vielleicht bald Doreen oder anderen Blutkrebspatient:innen das Leben retten.