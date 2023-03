Daniel will leben!

Im Juni bricht Daniel bei der Arbeit plötzlich zusammen. Dann, nach zwei Monaten, eine Diagnose, die das Leben der Familie schlagartig verändert: Blutkrebs! Daniels einzige Überlebenschance - eine Stammzelltransplantation.

Natalia und Daniel – ein glückliches und verliebtes junges Paar. Der zweijährige Leo macht die kleine Familie komplett. Vor fünf Monaten läuten die Hochzeitsglocken. Träume und Pläne werden geschmiedet: eine Reise nach Kroatien, vielleicht ein eigenes Haus… Alles scheint perfekt.

Doch das Glück bekommt plötzlich Risse. Daniel klagt über Rückenschmerzen. Er denkt sich jedoch nichts dabei und geht arbeiten. Im Juni 2021 bricht er dann auf der Arbeit plötzlich zusammen. Seine Rückenwirbel müssen in einer Operation stabilisiert werden und zum ersten Mal steht das Wort „Krebs“ im Raum. Im August kommt dann die Bestätigung – Mastzellleukämie, Blutkrebs.

„Meine erste Reaktion war weder Schock noch Panik. Ich war erleichtert, dass es eine Diagnose gab. Ich werde kämpfen und den Krebs besiegen, denn mein Sohn und meine Frau brauchen mich. Ich will meinen Sohn Leo aufwachsen sehen,“ so Daniel. Für Daniel bedeutet Familie alles. Er nahm für ein Jahr die Elternzeit, als Leo geboren wurde. Papa Daniel rockt gern mit seinem Sohn zu lauter Musik. Spielen, toben, lachen und Leo die Welt zeigen, das sind Daniels Wünsche.

Derzeit bekommt der gebürtige Mannheimer mit Wohnsitz in Ludwigshafen seine erste Chemotherapie. Viele weitere werden folgen. Wie wird es weitergehen? Inzwischen steht der Fahrplan fest - und damit auch die einzige Möglichkeit, Daniels Leben zu retten: Er braucht eine Stammzelltransplantation. Das heißt, er kann nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellspende bereit ist. Deshalb wendet sich seine Ehefrau Natalia an die Öffentlichkeit: „Ein Leben ohne ihn – unvorstellbar. Deshalb bitte ich alle: Zögert nicht, lasst euch registrieren und schenkt uns damit eine gemeinsame Zukunft. Allen, die sich an dieser Aktion beteiligen, danken wir von ganzem Herzen.“

Natalia beschreibt ihren Daniel als einen Mann, mit einer sehr liebevollen Art, den man für vieles begeistern kann und der gern Anderen hilft. „Wir sind eine ganz normale Familie. Daniel liebt seinen Sohn über alles und würde alles für uns tun“, erklärt Natalia. „Nun ist es an der Zeit, dass wir alles für Daniel tun. Viele Patient:innen wie Daniel warten immer noch auf die erlösende Nachricht, dass ein passender Spender oder eine passende Spenderin gefunden wurde. Bitte teilt den Aufruf und leitet ihn an Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen und -kolleginnen weiter“, so der Appell von Natalia.

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Daniel auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!