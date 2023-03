Ein neues Leben für Kerstin

Eine Uni besuchen, in die Natur rausgehen, Konzerte besuchen – eigentlich bescheidene Wünsche für einen jungen Menschen. Für Kerstin sind sie dennoch meistens unerfüllbar, denn sie leidet seit ihrer Geburt an einer schweren Bluterkrankung. Und ihr Zustand verschlechtert sich. Nur eine Stammzelltransplantation verspricht Hoffnung.

Wie sich ein gesundes, unbeschwertes Leben anfühlt, weiß Kerstin nicht. Denn die 20-Jährige aus dem Landkreis Dingolfing-Landau in Niederbayern hat die Diamond-Blackfan-Anämie (DBA), eine seltene angeborene Erkrankung des blutbildenden Systems. Kerstins Körper kann keine roten Blutzellen bilden, dadurch leidet sie unter Blutarmut. In ihrem noch jungen Leben hat sie bereits die kaum fassbare Menge von über 500 Bluttransfusionen erhalten, im Moment benötigt sie alle zwei Wochen eine. Nadeln und Behandlungszimmer gehören untrennbar zu ihrem Leben.

Doch das Schlimmste ist, dass es Kerstin trotz dieser intensiven Behandlung immer schlechter geht. Sie ist inzwischen so kraftlos, dass es keinen normalen Alltag mehr für sie gibt. Ihre Freundinnen und Freunde machen längst eine Ausbildung oder studieren – für Kerstin ist das Wunschdenken. Skifahren? Wandern? Ein Stadionbesuch bei den Straubing Tigers, von denen sie großer Fan ist - das war einmal. Ein seltenes Highlight in letzter Zeit war der Besuch des legendären Festivals „Rock im Park“ 2022 in Nürnberg. Denn Kerstin liebt Metal und Hardrock. Die harten Beats von Bands wie Electric Callboy, Nightwish und Blind Channel lassen sie ihre Krankheit vergessen. In der Musik taucht sie ab und schöpft vorübergehend Kraft.

Doch Kerstin will dauerhaft Kraft haben und endlich ein normales Leben führen. Dafür benötigt sie eine Stammzellspende. Allerdings wurde im weltweiten Suchlauf bisher keine Person gefunden, deren Gewebemerkmale mit denen von Kerstin übereinstimmen. Deshalb bittet ihre Familie jetzt in einer Online-Registrierungsaktion um Hilfe. „Ich wünsche mir nichts mehr, als dass Kerstin endlich gesund wird“, sagt Mutter Christine. „Wir wollen nichts unversucht lassen. Vielleicht kann durch eine Typisierungsaktion ein geeigneter Fremdspender gefunden werden. Selbst wenn sich für meine Tochter nichts ergibt, profitiert vielleicht ein anderer Patient.“

Stammzelltransplantationen sind nicht nur für Menschen mit Leukämie oft die letzte Hoffnung auf Heilung. Auch bei der DBA ist sie momentan die einzige bekannte Therapie, die die Erkrankung im Knochenmark heilen kann. Wenn du Kerstin und anderen Menschen helfen willst, dann lass dich als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender bei uns registrieren. Gehe dazu auf www.dkms.de/hilf-kerstin und bestell dir kostenlos ein Registrierungsset nach Hause. Der Wangenabstrich ist ganz einfach und schnell gemacht.

