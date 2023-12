Ein Wendepunkt, den keiner erwartet hat

Wer den Schulabschluss in der Tasche hat, steht vor einem neuen Lebensabschnitt. Vom Kind und Schüler zum jungen Erwachsenen, der vor dem Einstieg in die Berufswelt steht. So hatte sich die Familie von Johannes seinen großen Wendepunkt im Leben vorgestellt. Doch es kam anders. Denn die Wende bestand darin, dass aus einem sportlichen und lebenslustigen jungen Mann ein schwer kranker Blutkrebspatient wurde. Und das praktisch über Nacht.

Endlich Abi, die Schule ist Vergangenheit! Noch bestimmen und bereichern Fußball, Fitness, Freunde und Familie das Leben von Johannes aus dem hessischen Butzbach. Doch der 19-Jährige, der immer einen lustigen Spruch auf den Lippen hat, ist ein ehrgeiziger Typ und orientiert sich beruflich. Er ahnt in dieser Phase ebenso wenig wie seine Familie, dass in ihm eine Zeitbombe tickt, die sein Leben schlagartig für immer verändern würde.

Es war in einer Nacht Mitte November, als Johannes plötzlich mit extremen Gliederschmerzen in den Beinen aufwachte, die sich schnell über den ganzen Körper ausbreiteten. Hinzu kamen stechende Schmerzen in Brust und Schulter, die er infolgedessen nicht mehr bewegen konnte. Als sich auch noch eine nächtliche Atemnot einstellte, war endgültig klar, dass etwas nicht stimmen konnte. Johannes ließ sich in der Uniklinik Gießen und Marburg durchchecken. Das Blutbild war besorgniserregend. Weitere Untersuchungen und eine Knochenmarkentnahme bestätigen den Verdacht des behandelnden Oberarztes: Johannes leidet an einer akuten lymphatischen Leukämie (ALL), einer bösartige Erkrankung des blutbildenden Systems. Die Werte aus Blut und Knochenmark gaben auch Aufschluss über den Grund seiner Krebserkrankung. Johannes trägt eine spezielle Mutation in seinen Genen. Das Gefühl im Moment der Diagnose kann er nur schwer beschreiben. „Es war wie im Film oder in einer Parallelwelt, irgendwie surreal. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um es zu realisieren und damit umgehen zu können“, erinnert er sich.

Inzwischen wurde bei Johannes eine Chemotherapie eingeleitet. Im weiteren Verlauf seiner Behandlung können die Stammzellen seines genetischen Zwillings nötig werden.

Wenn du ein junger Mensch wie Johannes bist, wirst du dir vorstellen können, was eine Krebsdiagnose in diesem Lebensabschnitt bedeutet. Aber wusstest du auch, dass junge Menschen ganz besonders wertvoll für unsere Spenderdatei sind? Sie haben in der Regel weniger Vorerkrankungen und einen guten allgemeinen Gesundheitszustand – und stehen zudem als mögliche Spender:innen viele Jahre zur Verfügung.

