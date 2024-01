Einer für alle: Rettet Carlo!

Wie extrem sich ein Leben von einem Moment auf den anderen verändern kann, musste Carlo (54) kürzlich erfahren. Im September radelte der sportliche Familienvater noch mit seinem Kumpels 400 km über die Insel Mallorca. Einen Monat später wurde er krank und zeigt einige Wochen lang Erkältungssymptome. Im Dezember erhielt er die lebensbedrohliche Diagnose: Blutkrebs. Um wieder gesund zu werden, benötigt Carlo nun eine Stammzellspende. Wer im Raum Porta Westfalica wohnt, kann sich am 6. Januar vor Ort in unsere Spenderdatei aufnehmen lassen.

Alle hoffen, dass die Sparkassen Arena, das Vereinszentrum des TuS 09 Möllbergen, am Dreikönigstag aus allen Nähten platzt und sich ganz viele Menschen für Carlo und andere an Blutkrebs Erkrankte registrieren lassen. Carlo – der eigentlich Karl Wilhelm heißt – ist Vorsitzender des TuS 09 Möllbergen, sein Sportverein ist ihm ganz wichtig. So baute er gemeinsam mit Unterstützer:innen eine neue Sporthalle und schuf damit eine Begegnungsstätte für viele Sportler:innen im Ort. Im Verein ist Carlo als echter Macher und verlässlicher Freund hoch geschätzt. Viele teilen den Aufruf zur Registrierungsaktion, auch auf seiner Website ruft der Verein für Carlo auf: „Als unser erster Vorsitzender setzt Carlo sich seit eh und je mit Herzblut und Engagement für unseren Verein ein. Nun braucht Carlo uns. Werde Stammzellspender:in!“

Carlo ist für alle ein großes Vorbild, besonders für seine Kinder. Er ist stolzer Papa von drei Töchtern und glücklicher Ehemann. Mit seiner Familie verbringt er viel Zeit. Auch bei ihr sitzt der Schock der Blutkrebsdiagnose noch immer tief. Leider gibt es in Carlos Familie kein passendes Match für eine lebensrettende Stammzellspende, auch der weltweite Suchlauf war bisher erfolglos. Deshalb haben Familie und Freund:innen innerhalb von wenigen Tagen die Registrierungsaktion in Porta Westfalica auf die Beine gestellt. Sie rufen auf: „Lass dich registrieren! Vielleicht bist du Carlos genetischer Zwilling. Wir wünschen uns, dass Carlo wieder gesund wird und wir gemeinsam noch viele Schönes erleben dürfen.“

Um dich für Carlo und andere Menschen mit Blutkrebs registrieren zu lassen, gibt es zwei Wege: Komm am Samstag, dem 6. Januar, zwischen 15 und 19 Uhr zum Vereinszentrum (Sparkassen Arena) des TuS 09 Möllbergen, Schierholzstr. 8 in 32457 Porta Westfalica. Oder bestell dir über dkms.de/carlo ein Registrierungsset nach Hause. Die Registrierung per Wattestäbchen und Wangenabstrich ist ganz einfach und schnell gemacht. Registrieren lassen können sich alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind. Mach mit und lass dich für Carlo und andere in unsere Spenderdatei aufnehmen!