Tianas Wunsch: Einfach Mama sein dürfen

Es gibt Situationen im Leben eines Menschen, in denen die einfachen, ganz alltäglichen Dinge besonders wichtig werden. Ohne Beschwerden morgens aufstehen, das eigene Kind versorgen, einkaufen und ein Essen zubereiten zu können. Ein ganz normaler Alltag. Tiana sehnt sich danach. Denn sie hat Blutkrebs. Zum zweiten Mal. Die einzig mögliche Heilungschance heißt jetzt: Stammzelltransplantation.

Tiana ist eine junge Frau, die mitten im Leben steht. Sie arbeitet als Physiotherapeutin, lebt in Waging am See mit ihrem Freund Timon zusammen, beide erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. So einfach, so schön. Noch in der Schwangerschaft wird bei Tiana eine Leukämie festgestellt. Bedroht ist auf einmal Tianas Leben, aber auch das des Kindes. Das war im Januar dieses Jahres.

Erfreulicherweise konnte dieser Krebs mit einer Chemotherapie behandelt werden, der kleine Sohn kam in der 28. Schwangerschaftswoche gesund auf die Welt. Was für ein Motivationsschub! Tiana ertrug tapfer alle Therapien und wurde dabei unterstützt von ihrer Familie und Freunden. Alles würde gut werden, davon war Tiana überzeugt. Der Krebs schien besiegt zu sein, sie fing langsam wieder an, ihr Leben in den Bergen des Chiemgaus zu spüren und das Familienleben zu genießen.

Und dann der Rückschlag. Im August dieses Jahres wurden im Zuge der Nachkontrollen Leukämiezellen festgestellt. Wieder Blutkrebs! „Es hätte doch jetzt auch einmal gut sein können“, war Tianas erster Gedanke. Doch für ihre eigene kleine Familie will sie stark sein, positiv denken und gesund werden. „Ich brauche eine Stammzellspende, um es zu schaffen. Das ist meine größte Hoffnung. Timon ist während der gesamten Zeit meine Stütze. Ich brauche aber auch eine fremde Person, die bereit ist, mir durch die Stammzellspende eine Lebenschance zu schenken“, sagt Tiana.

Tatsächlich ist die Leukämie bei Tiana jetzt nur noch mit einer Stammzelltransplantation heilbar. Nur durch sie hätte sie die Möglichkeit, ihren Sohn gemeinsam mit ihrem Partner aufzuziehen und groß werden zu sehen. Einfach Mama zu sein. Nur mit einer Stammzellspende könnte Tiana das Geschenk erhalten, was für die meisten sehr selbstverständlich ist: zu leben.

Dazu braucht es das passende Match: Gemeinsam mit der DKMS bittet Tiana alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren, sich als mögliche:r Stammzellspender:in registrieren zu lassen. Diese Registrierung ist denkbar einfach und auch zu Hause zu machbar. Für den Wangenabstrich kann online unter dkms.de/tiana ein Set bestellt werden.

Übrigens: Auch Geldspenden helfen Leben zu retten. Jede Registrierung kostet die DKMS 40 Euro. Alle Informationen dazu gibt es hier.