Gabis zweiter Kampf gegen Krebs.

„Mach’s noch einmal, Mama“, möchte Tochter Marina ihrer Mama Gabi zurufen. Vor sieben Jahren hat sie erfolgreich eine Krebserkrankung überstanden, jetzt muss Gabi ein zweites Mal kämpfen. Diesmal heißt der Gegner akute lymphatische Leukämie (ALL). Und gegen ihn braucht sie Hilfe. Die Stammzellspende eines genetischen Zwillings ist dringend nötig. Gabis Familie organisiert aus diesem Grund eine Registrierungsaktion in Ulm.

Es gibt leider nicht wenige Menschen, die im Laufe ihres Lebens zweimal an Krebs erkranken. Patient:innen mit Leukämie haben laut Studien in jedem dritten Fall bereits eine Krebserkrankung hinter sich. Eine davon ist Gabi aus Ulm. Sie ist 60 Jahre alt, überstand vor sieben Jahren Brustkrebs und erhielt zu Beginn dieses Jahres die Diagnose akute lymphatische Leukämie (ALL). Blutkrebs.

Es begann mit leichten punktuellen Schmerzen in der Wade. Keine große Sache, dachten sich Gabi und auch ihr Arzt, der von einem eingewachsenen Haar ausging. Dann traten Schmerzen auch im anderen Bein auf – eine Venenentzündung? Eine anschließende Blutuntersuchung brachte die traurige Gewissheit: Leukämie. Es folgte die sofortige stationäre Aufnahme und der Start der Chemotherapie.

Tochter Marina erhielt die Nachricht von ihrem Papa und setzte sich sofort ins Auto und fuhr von Lübeck nach Ulm. Sie wollte gemeinsam mit ihrem Bruder Bernd auch für ihren Papa da sein. „Aufzugeben ist für Mama keine Option“, erzählt Marina. „Mama ist die stärkste Frau, die wir kennen, sie hat ihren Kampfgeist noch nicht verloren und möchte den Krebs erneut besiegen – vor allem für uns, ihre Kinder und ihren Mann. Sie ist einfach unglaublich, dass sie in dieser Situation vor allem um ihre Familie besorgt ist. Sie hat noch viel vor und wird hier noch dringend gebraucht!“

Gabis Familie setzt jetzt alles daran, Menschen aufmerksam zu machen, um den für den Behandlungserfolg nötigen Stammzellspender oder die Stammzellspenderin zu finden. Allerdings konnte bisher trotz der umfangreichen Datenbank für Gabi noch kein genetischer Zwilling entdeckt werden. Deshalb organisiert Marina jetzt gemeinsam mit ihrem Bruder und mit Unterstützung der DKMS eine Registrierungsaktion für die Menschen, die in der Nähe leben. Am Sonntag, den 2. April 2023, sind alle gesunden Menschen zwischen 17 und 55 Jahren eingeladen, sich im Konferenzraum Ermingen in Ulm zwischen 13 und 17 Uhr als Stammzellspender:in registrieren zu lassen. „Das tut nicht weh“, verspricht Marina. „Wir freuen uns über jeden, der kommt und bereit ist, einem todkranken Menschen eine Chance auf Leben zu geben.“

Alternativ gibt es die Möglichkeit, sich online ein Registrierungsset nach Hause schicken zu lassen unter www.dkms.de/gabriele .Wichtig: Nach dem Wangenabstrich muss das Set unbedingt zurückgeschickt werden. Nur dann können die Gewebemerkmale bestimmt werden und für den weltweiten Spendersuchlauf freigeschaltet werden.