Henning braucht deine Hilfe!

Der 30-jährige Henning aus Berlin ist an Blutkrebs erkrankt und benötigt zum Überleben dringend eine Stammzellspende. Da die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ bislang erfolglos ist, setzen Hennings Familie und Freund:innen alle Hebel in Bewegung. Gemeinsam mit uns organisieren sie eine Online-Registrierungsaktion und seine Schwester Anika bittet um eure Mithilfe: „Mein Bruder kämpft mit beeindruckender Willenskraft gegen den Krebs und blickt positiv in die Zukunft. Aber er kann diesen Kampf nur mit Hilfe einer passenden Spenderin oder eines passenden Spenders gewinnen!“

Henning ist lebenslustig, voller Tatendrang, treibt Sport und verzichtet seit Jahren auf Alkohol. Er liebt guten Kaffee, Podcasts und ganz heimlich auch Gossip Girl. Gemeinsam mit Freund:innen hatte er sich seinen Traum erfüllt und 2018 ein eigenes Start-up gegründet. Schon seit seiner Kindheit träumt der gebürtige Bremer davon, sich selbständig zu machen und mit seinem eigenen Unternehmen, einen positiven Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. „Mein kleiner Bruder ist ein totaler Familienmensch. Die Bedürfnisse seiner Mitmenschen sind Henning sehr wichtig. Er ist immer verlässlich und hilfsbereit. Aktuell ist es aber er, der Hilfe benötigt. Wie unzählige Patient:innen weltweit ist Henning auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Umso wichtiger ist es, dass jetzt viele Menschen mitmachen und sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren! Dabei kann jeder mithelfen und sein eigenes Netzwerk nutzen,“ sagt Anika.

Ob Backpacking-Abenteuer oder 10-Tage-Schweigemeditation – Henning hat schon einiges erlebt und seine Bucket List ist noch lang! Doch seit Januar 2022 steht seine Welt still. „Natürlich hatte ich andere Pläne, aber die sind erstmal auf Eis gelegt. Gerade befinde ich mich mitten in der Chemotherapie und parallel läuft die Suche nach passenden Spender:innen. Ich hoffe, dass viele meinem Aufruf folgen und sich registrieren. Damit verbessern sich meine Überlebenschancen und die aller Patient:innen weltweit. Denn nur wer registriert ist, kann auch als Lebensretter:in gefunden werden“, erklärt Henning.

Bitte registriere dich als Stammzellspender:in. Erhöhe die Chance für Henning auf ein weiteres Leben und die von vielen anderen suchenden Patient:innen. Danke!