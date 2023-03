Kommt ins Team Gina!

Alleine sein ist nicht Ginas Ding. Sie braucht Leute um sich herum: die Familie, den Freundeskreis, ihre Fußballmannschaft. Der Teamsport ist die große Leidenschaft der 31-Jährigen. Sie spielt selbst und trainiert eine Mädchenmannschaft. Doch im Moment hat die sportliche junge Frau aus Leipzig wenig Gesellschaft, denn sie liegt mit einer schweren Blutkrebserkrankung im Krankenhaus.

Gina hat viel Kraft. Die braucht sie auch, denn sie muss gerade mehrere Chemo-Zyklen über sich ergehen lassen. Sie sollen den aggressiven Blutkrebs zurückdrängen und sie vorbereiten auf eine Stammzelltransplantation. Denn nur die kann Ginas Leben noch retten.

Alles begann mit Schmerzen in der Leiste. Dann ließ ihre Kondition immer mehr nach. Das Frauentraining mit ihrer eigenen Mannschaft setzte Gina deshalb aus, aber sie war trotzdem immer am Fußballplatz. Doch die gesundheitlichen Probleme ließen nicht nach. Nach unzähligen Untersuchungen dann die erschütternde Diagnose: Gina ist schwer krank. Sie hat eine akute myeloische Leukämie.

Den Aufenthalt im Krankenhaus erleichtern ihr Familie und Freunde, jeden Tag bekommt sie Besuch. Doch Gina fühlt sich gefangen. Sie will einfach nur rausgehen, die frische Luft genießen und mit ihren Liebsten zusammen sein. Und sie vermisst ihre Mädchenmannschaft. „Die Mädels sind 7-10 Jahre alt, manchmal ist es mit ihnen anstrengend, aber sie zu trainieren ist wirklich meine große Leidenschaft“, sagt Gina. Sobald sie aus dem Krankenhaus kommt, will sie zum Training gehen, um die Mädels zu sehen. „Das ist mir wirklich super wichtig“, bekräftigt sie.





Bis dahin wird sich Gina wohl noch etwas gedulden müssen. Denn zunächst wird nach Abschluss der ersten Therapien geschaut, wie die Chemos angeschlagen haben. Die Ergebnisse entscheiden darüber, ob sie noch eine weiterführende Behandlung benötigt. „Und dann muss ich hoffen, dass so bald wie möglich eine Spenderin oder ein Spender für die Transplantation gefunden wird.“ Auch ihre beruflichen Pläne liegen vorerst auf Eis. Erst kürzlich hat Gina nach Abschluss ihrer aktiven Zeit bei der Bundeswehr eine Ausbildung zur Erzieherin begonnen. Eigentlich sollte es jetzt richtig losgehen ...

Ginas Freund:innen und Familie schätzen sie als Teamplayerin und selbstbewusste, soziale Persönlichkeit, die trotz ihrer schweren Situation immer einen Spruch auf Lager hat und andere zum Lachen bringt. Auch beim Aufruf für die potenziell lebensrettende Stammzellspende denkt Gina nicht nur an sich: „Wichtig ist mir, dass sich so viele Menschen wie möglich registrieren, da ich nicht die Einzige bin, die krank ist, und noch mehr Menschen auf eine Stammzelltransplantation angewiesen sind. Ich will alle bitten, dass sie so gut helfen, wie sie können.“





Seid ihr Team Gina? Falls ja, lasst euch bei der DKMS als Stammzellspender:in registrieren und gebt Gina und anderen Menschen mit Blutkrebs eine Chance auf Leben. Registrieren lassen können sich alle zwischen 17 und 55 Jahren – das geht ganz einfach, indem ihr euch über www.dkms.de/gina ein Registrierungsset nach Hause bestellt. Kommt ins Team Gina – kommt ins Team DKMS!