Krankenschwester Jesi braucht dich!

Menschen helfen, Leben retten – das ist Jesis Berufung. Die 42-Jährige liebt ihren Job im Krankenhaus und selbst die 12-Stunden-Schichten, die oft damit einhergehen. Doch Ende letzten Jahres fällt ihr die sonst so energiespendende Arbeit und auch der Alltag immer schwerer. Nach mehreren Untersuchungen bekommt Jesi Anfang 2023 zwei alles verändernde Diagnosen: Aplastische Anämie und PNH (paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie) – gleich zwei seltene und lebensbedrohliche Erkrankungen des Blutes. Nun braucht sie eine Stammzelltransplantation, um gesund werden zu können.

Rückblick: 2012 wandert Jesi gemeinsam mit ihrem amerikanischen Mann und zwei Kindern von Deutschland in die USA aus, wo sie zusätzlich studiert, um im Krankenhaus arbeiten zu können. Jesi bekommt Zwillinge und die Familie wächst. Sie meistert beides, den Familienalltag mit vier Kindern und auch ihren Beruf, mit Herzblut. Seit Jesis Erkrankung steht der Alltag der sechsköpfigen Familie jedoch völlig Kopf. Immer wieder muss sie für längere Zeit ins Krankenhaus, auch aktuell ist sie aufgrund einer Blutung im Kopf, welche leider mit der Krankheit einhergehen, in Behandlung.

Jesis Geschwister kommen nicht als Spender:innen infrage. Doch ihr Bruder José will trotzdem nicht untätig bleiben: „Wir als Geschwister halten immer zusammen – egal, was kommt. Leider kann ich ‚nur‘ mit diesem Aufruf helfen und brauche vor allem euch: Helft mir, Jesi zu helfen“, sagt er. Der 34-Jährige leidet unter der Entfernung zu seiner Schwester, gerade jetzt wo es ihr so schlecht geht. Eigentlich wäre dieses Jahr endlich mal wieder ein Treffen in Deutschland geplant gewesen, doch das sei nun natürlich nicht mehr möglich. „Es schmerzt, nicht da sein zu können, um sie zu unterstützen und ihr beizustehen. Ich wünsche mir so sehr, dass sich ein passendes Match für die Stammzellspende findet, damit sie noch viele Jahre gesund mit uns verbringen kann“, erzählt José.

„Jesi hat doch so viel vor ... gerade mit den Kindern. Eine Stammzellspende würde ihr und uns wieder Hoffnung geben. Aber nicht nur für Jesi. So wie sie warten weltweit so viele Menschen jeden Alters auf eine Stammzellspende. Meine Schwester hat schon immer mit Leidenschaft Menschen geholfen, bitte helft nun ihr“, ruft der 34-Jährige auf.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann Jesi und anderen Betroffenen helfen und sich mit wenigen Klicks über www.dkms.de/jesi ein Registrierungskit nach Hause bestellen. Die Typisierung geht einfach und schnell: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen. Damit können im Labor dann die Gewebemerkmale bestimmt und für den weltweiten Suchlauf für alle Betroffenen typisiert werden.

Auch das Teilen im persönlichen Umfeld hilft. Gemeinsam können wir Jesi und vielen Betroffenen Hoffnung schenken: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein!