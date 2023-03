Lars sucht Lebensretter

Lars ist 46 Jahre alt und ein totaler Familienmensch. Er ist Papa, Stiefvater und Ziehvater von vier Kindern und begleitet deren Erwachsenwerden mit großer Hingabe. Jetzt fürchtet er, dass er diese Kinder nicht aufwachsen sehen wird, denn er hat akute Leukämie. Seine einzige Chance auf Heilung ist eine Stammzellspende. Schenke Lars Zuversicht, indem du dich als Stammzellspender:in registrierst.

Lars ist ein Tausendsassa und Power-Mensch. Neben seinen familiären Verpflichtungen und seinem Job als Tiefbaumeister ist er zusätzlich Trainer einer Fußballmannschaft und im Turnverein. Auch er selbst steht mit Begeisterung als aktiver Spieler auf dem Fußballplatz. Findet man ihn in seiner Freizeit nicht in der Turnhalle, auf dem Bolzplatz oder unterwegs mit der Familie, dann sitzt er wahrscheinlich gerade auf dem Motorrad.

Anfang Februar fühlt der 46-Jährige sich zunehmend schlecht, müde und schwach. Nachdem er auf einer Familienfeier auf sein erschöpftes Aussehen angesprochen wird, geht er zum Arzt. Kurz darauf stellt eine Schocknachricht sein Leben auf den Kopf: Lars hat Blutkrebs – akute Leukämie. Nach einer Knochenmarkentnahme erfährt er, dass er nur mit einer Stammzellspende überleben kann.

Sein Leben besteht nun aus Aufenthalten in der Charité, Untersuchungen und Warten. Vielleicht auf dich? Deshalb lautet Lars‘ Bitte: „Ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen. Eine Registrierung ist so einfach. Jeder kann in diese Situation kommen und jeder kann die Chance auf Leben schenken.“

Du bist gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt? Dann kann deine Registrierung als Stammzellspender:in für Lars vielleicht die zweite Chance auf Leben bedeuten! In jedem Fall schenkt sie Hoffnung für alle Betroffenen auf der Welt. Lass dich jetzt registrieren.