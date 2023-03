Nie wieder Geburtstage ohne Jamal!

Ihren siebten Geburtstag musste Liyana gerade ohne ihre Mama und ihren geliebten kleinen Bruder Jamal feiern. Beide verbringen ihren Alltag seit über vier Wochen isoliert in einem Krankenhaus in Bonn. Denn der knapp zweijährige Junge mit Down-Syndrom hat akute Leukämie und muss sich gerade einer hoch belastenden Behandlung unterziehen. Nur eine Stammzellspende kann das Leben des fröhlichen Nesthäkchens der Familie retten.

Jamal vermisst seine große Schwester Liyana sehr. Bei Videoanrufen von ihr kann er sich vor Freude kaum halten und ahmt ihr alles nach. Doch bis zu ihrem Wiedersehen werden sich die Geschwister noch gedulden müssen, denn auf dem schweren Weg zur Genesung steht Jamal noch ganz am Anfang – leider, denn die Chemotherapien alleine werden nicht ausreichen, um ihn wieder gesund zu machen. Deshalb rufen seine Familie und Freunde in Bonn und bundesweit Menschen auf, sich für Jamal und andere Blutkrebspatient:innen in die DKMS aufnehmen zu lassen. Weil Jamals Papa aus Syrien stammt und ein Match bei gleicher ethnischer Herkunft von Spender:in und Empfänger:in wahrscheinlicher ist, richtet sich der Aufruf auch an Menschen aus Syrien und dem nahen Osten.





Dass der kleine Jamal so viel lacht und so viel Liebe schenken kann, ist bewundernswert. Denn der Start in sein junges Leben hätte turbulenter kaum sein können. Jamal wurde im November 2020 mit dem Down-Syndrom geboren. Wegen Anpassungsschwierigkeiten musste er gleich nach der Geburt einige Tage auf die Intensivstation. Dann begann eine kurze, aber intensive Kuschel- und Kennenlernzeit, bis Jamal im März 2021 plötzlich Einblutungen im Gesicht hatte. Nach vielen Untersuchungen erhielt die Familie ausgerechnet am 28.05.2021, dem Weltblutkrebstag, die Diagnose: akute Leukämie. Nach vier Chemoblöcken durfte Jamal am 12.12. endlich die Glocke der Kinderkrebsstation läuten – sie ist ein Zeichen dafür, dass man die Therapie geschafft hat. Alle Zeichen standen auf Neuanfang. Es stellte sich eine Art Normalität ein, und die Familie gönnte sich sogar den lang ersehnten Urlaub.

Doch schon im Mai 2022 wurde Jamal wieder krank. Er litt immer wieder unter Infekten und Fieber, das nicht abklingen wollte. COVID-19 und Herpes wechselten sich ab. Seine Blutwerte waren schlecht. Im Krankenhaus wurde eine Knochenmarkpunktion durchgeführt. „Ich war gerade mit Jamal beim Spielen als die Oberärztin reinkam“, erinnert sich Jamals Mutter Denise. „Sie sagte, man habe die bösen Zellen schon unterm Mikroskop gesehen. Von da an war alles wie ein Film. Die Zweitdiagnose war noch schlimmer als die erste, weil wir nun genau wussten, was auf uns zukommt. Ich zitterte und bekam sogar körperliche Schmerzen vor Todesangst um mein Kind.“





Sofort wurde mit der Behandlung begonnen. Untersuchungen, Infusionen und Chemotherapien sind im Moment tägliche Routine. Noch immer bangen Jamals Eltern um ihr jüngstes Kind und Liyana um den „süßesten kleinen Bruder der Welt“. Denn aus der Familie kommt niemand für eine Stammzellspende in Frage, und außerhalb der Familie wurde bisher noch niemand gefunden, dessen Gewebemerkmale mit denen Jamals übereinstimmen. Über drei Registrierungsaktionen in Bonn und über den Instagram-Account https://www.instagram.com/jamal_dkms/ ruft Jamals Familie dazu auf, sich für eine mögliche Stammzellspende bei der DKMS registrieren zu lassen. Denn in Zukunft soll es keinen Geburtstag und keine Familienfeier mehr ohne Jamal geben.

„Liyana hat Jamal ‚Wir schaffen das!‘ auf die Toniebox gesprochen. Das hören wir aktuell in Dauerschleife“, erzählt Denise und wendet sich an alle potenziellen Lebensretter. „Damit wir es wirklich schaffen, brauchen wir euch. Lasst euch bitte registrieren und teilt diesen Aufruf, damit Jamal sowie andere kleine und große Menschen mit Blutkrebs wieder ein gesundes Leben führen können.“ Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich über www.dkms.de/jamal ein Registrierungsset nach Hause bestellen. Stammzellspender:in werden ist ganz einfach: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.