Nur Mut, Janni!

Der fünfjährige Joannis aus dem schwäbischen Thannhausen ist Ninja-Fan, kennt sich mit Dinos bestens aus und liebt generell alles, was mit gefährlichen Tieren zu tun hat. Dass er einmal Mut bräuchte, um eine lebensbedrohliche Erkrankung zu durchstehen, hätte vor knapp zwei Jahren keiner gedacht. Da erhielt Joannis zum ersten Mal die Diagnose Blutkrebs. Nun kämpft Joannis gegen ein Rezidiv.

Joannis wird von allen „Janni“ genannt. Er ist ein fröhlicher und mutiger Junge, Legoprofibauer und Dino-Experte. Er ist sehr aktiv und immer in Bewegung. Im Februar 2022, ausgerechnet am Weltkrebstag, wurde Janni jäh ausgebremst. Da es ihm schon länger nicht gutging, wurde ihm auf Drängen seiner Mama Carina Blut abgenommen. Nur wenige Stunden später war Janni zum ersten Mal auf der Kinderonkologie in Augsburg, wo er die folgenden fünf Monate verbringen sollte. Es war eine schwere Zeit für Janni. Zwar vertrug er die Chemotherapie recht gut, doch wegen strenger Infektionsschutzmaßnahmen durfte er seine Geschwister Liliana (damals 6 Jahre) und Nicolas (2 Jahre) nicht sehen. Glücklicherweise schlug die Behandlung schnell an. Im Oktober 2022 kam Janni in die etwas mehr als dreimonatige Erhaltungstherapie.

Genau ein Jahr nach Abschluss seiner ersten Krebsbehandlung, im Oktober 2023, wurde bei einer routinemäßigen Knochenmarkpunktion ein Rezidiv festgestellt. Der frühe Rückfall ist kein gutes Zeichen. Er bedeutet für Janni, dass er nun eine Stammzelltransplantation benötigt, um wieder gesund zu werden.

Für eine Stammzellspende braucht es nur ganz wenig Mut. In 90 Prozent aller Fälle werden die benötigten Zellen aus dem Blut gewonnen, du erhältst in diesem Fall einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich wie bei einer Blutspende. Zuvor musst du dir über fünf Tage hinweg ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF verabreichen, damit dein Körper ausreichend Stammzellen produziert. Werden die Stammzellen aus dem Beckenkamm entnommen (Knochenmarkentnahme), ist ein kleiner Eingriff nötig. Das gesundheitliche Risiko ist gering, nach ein bis zwei Tagen kannst du das Krankenhaus verlassen.

Wenn du schon einmal Spendergeschichten hier auf unserer Website gelesen hast, weiß du vielleicht, dass unsere Spenderinnen und Spender finden, der Aufwand sei gering dafür, dass man damit einem Menschen das Leben rettet. Die meisten sagen sogar, sie würden es jederzeit wieder tun.

Hilf Janni und seiner Familie, den Mut nicht zu verlieren. Bestell dir auf www.dkms.de/janni ein Registrierungsset nach Hause, nimm einen Wagenabstrich vor und schick das Paket wieder an uns zurück (nicht vergessen!). Aber auch, wenn du dich nicht in unsere Spenderdatei aufnehmen lassen möchtest oder kannst, ist deine Hilfe wertvoll – mit einer Geldspende. Denn jede neue Registrierung kostet uns 40 Euro. Besonders freuen wir uns über ein langfristiges Engagement. Denn wir benötigen Geldspenden, um unsere Datei aktuell zu halten und unsere Forschungsarbeit sowie unsere Internationalisierung voranzutreiben. Damit weltweit noch mehr Menschen Zugang zu lebensrettenden Stammzelltransplantationen erhalten. Hier findest du weitere Infos zu Geldspenden.