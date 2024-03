Ottmar: Mitten im Leben

Ottmar ist für jeden Spaß zu haben. Er krabbelt mit seinen Enkeln um die Wette und liebt es, sie zum Lachen zu bringen. Wenn man sich einen Opa backen könnte, wäre er wohl so wie Ottmar. Der 69-Jährige ist immer für seine Familie da und steht auch sonst mitten im Leben. Erst letztes Jahr hat er seine große Liebe Ira geheiratet. Nach einer überstandenen Krebserkrankung wollte er mit ihr wieder voll durchstarten. Doch der Krebs kam zurück. Der liebevolle Ehemann, Papa und Opa ist in Lebensgefahr, er benötigt dringend eine Stammzellspende.

„Does anybody know what we are living for?“ fragt Freddy Mercury im Queen-Hit „The Show must go on“. Es ist einer der Lieblingssongs von Ottmar. Vielleicht, weil er die Antwort auf diese Frage kennt. Ottmar weiß, wofür er lebt: für seine Frau, seine Kinder, seine Enkel, seine Freundinnen und Freunde, seinen Fußballverein Mainz 05 – und natürlich für sich selbst. Ottmar ist ein durch und durch positiver, aktiver Mensch. Wenn er nicht im Stadion ist, findet man ihn sicherlich auf einem Wanderweg in der Nähe seiner Heimat Saulheim in Rheinland Pfalz. Auch liebt er es, mit seiner Frau Ira zu verreisen. Doch all das ist für Ottmar vorerst nicht möglich, denn Ottmar hat Blutkrebs. Im Moment liegt er auf der Intensivstation im Krankenhaus, wo er sich einer starken Chemotherapie unterzieht. Es ist ernst. Doch Ottmar hat eine Riesenchance: Eine Stammzellspende kann sein Leben retten!

Ottmar hat nicht zum ersten Mal Krebs. Vor drei Jahren erkrankte er an Lungenkrebs. Es war eine harte Zeit für die ganze Familie. Doch Ottmar besiegte die schwere Erkrankung. Seither erlebt er jede Routineuntersuchung mit großer Sorge. Allerdings war es keiner dieser Checkups, der ihn erneut aus der Bahn warf, sondern eine Untersuchung aufgrund eines Virusinfekts, nach dem er nicht mehr so richtig auf die Beine kam. Wegen seiner Vorgeschichte schickte seine Ärztin Ottmar gleich ins Krankenhaus. Die Diagnose Blutkrebs stand schnell fest – es war ein großer Schock für alle. Während der belastenden Behandlung weicht Ira ihm nicht von der Seite. Sie hofft wie alle anderen, dass sich bald ein Mensch findet, der Ottmar seine Stammzellen spendet, und ihm noch viele wundervolle Jahre mit seinen Liebsten schenkt.

Ottmar denkt mehr als je zuvor an den Queen-Song und sagt voller Power: „The show must go on!“ Deshalb lautet so auch das Motto der Registrierungsaktion, den seine Familie und Freunde gemeinsam für ihn ins Leben gerufen haben. Besondere Unterstützung erfährt die Familie vom 1. FSV Mainz 05 selbst, bei dem Ottmar langjähriges Mitglied ist. In der Presse und in den sozialen Medien ruft der Erstligist dazu auf, sich für Ottmar und andere in unsere Spenderdatei aufnehmen zu lassen.

Wer Ottmar und anderen Menschen mit Blutkrebs helfen möchte, kann sich bei der vor Ort-Aktion am 16. März zwischen 13:30 und 18:30 Uhr vor der MEWA ARENA in Mainz bei uns registrieren lassen. Oder du bestellst dir einfach online unter www.dkms.de/ottmar ein Registrierungsset. Wie es dann weitergeht, weißt du ja: Mund auf. Stäbchen rein, Spender sein. Mach mit! Weitere Infos zur Stammzellspende findest du hier. Auch, wenn du dich nicht bei uns registrieren lassen kannst oder möchtest, kannst du einen wichtigen Beitrag leisten: mit deiner Geldspende. Denn jede Neuregistrierung kostet uns 40 Euro.