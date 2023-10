20 Jahre, sportlich fit und durchtrainiert, leidenschaftlicher Fußballfan – und schwer krank. Das ist Sebastian aus Stuttgart, ein lebenslustiger junger Mann, der zum VfB hält und dessen Siege feiert. Doch jetzt geht es für ihn darum, seinen eigenen größten Kampf anzunehmen und auch zu gewinnen. Sebastian hat Leukämie und braucht für die Chance zu überleben dringend eine Stammzellspende.

Sebastians Herzensverein, der VfB Stuttgart, spielt gerade die Konkurrenz an die Wand und lacht von der Tabellenspitze. Das tut der Seele gut, das baut auf, das gibt Kraft für das, was Sebastian durchstehen muss: Seit sieben Monaten weiß er, dass er an Akuter Lymphatischer Leukämie (ALL) leidet. Es begann mit Nasenbluten und kleinen stecknadelkopfgroßen Blutungen an Hals und Nacken, bald auch an den Beinen. Eine Untersuchung des Blutes und des Knochenmarks brachten schnell Gewissheit. Blutkrebs.

Doch Sebastian lässt sich davon nicht unterkriegen – kämpfen und siegen, wie im Fußball, das ist das Motto. Er startete noch im März mit „Sebas_Kampf“ einen Instagram-Account und führt seitdem eine Art Tagebuch über den Verlauf seiner Erkrankung, die für ihn wochenlange Krankenhausaufenthalte mit wenig Besuch bedeuten. Chemotherapie, Thrombozyten und „sonstige Siffe“, wie Sebastian es nennt, erhält er, um gegen die „imperialen Schalentiere“, den Krebs, zu kämpfen. Sein Isolationszimmer hat er ein wenig aufgepeppt und einen Aufkleber angebracht: „Nett hier, aber waren Sie schon mal im Neckarstadion?“ Seinen Humor hat er sich jedenfalls bis heute nicht nehmen lassen, auch wenn das Leben im Krankenhaus und die umfangreichen Therapien manchmal aufs Gemüt schlagen. Doch inzwischen sind es mehr als 1.800 Instagram-Follower, die ihm Mut zusprechen und ihn alles ein wenig besser ertragen lassen.

Unterstützung erhält er natürlich von seiner Familie, aus der ihm seine Schwester Angelina besonders nahesteht, von seinem besten Freund, den er schon aus der Krabbelgruppe kennt, sowie von seinen fußballverrückten Kollegen vom 1. FC Heidenheim, wo er seit einem Jahr dual Sport studiert. Alle hoffen mit ihm, denn seit Kurzem steht fest, dass Sebastian für eine Heilungschance eine Stammzellspende benötigt.

Bisher wurde der:die passende Spender:in noch nicht gefunden, daher kommt es jetzt auf all jene an, die noch nicht registriert sind. Dafür startet die Familie gemeinsam mit der DKMS eine Registrierungsaktion. Wer gesund, zwischen 17 und 55 Jahren alt und noch nicht registriert ist, kann jetzt ganz viel Gutes tun. Am 14. Oktober, findet zwischen 11 und 15 Uhr eine Registrierungsaktion beim Unternehmen Synlab in Leinfelden-Echterdingen, Nikolaus-Otto-Str. 6, statt. Vorbeikommen, Wangenabstrich vornehmen lassen und ein:e mögliche:r Stammzellspender:in sein – das wär’s.

Übrigens, wer weiter weg wohnt, kann sich auch online ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen, einen Wangenabstrich durchführen und das Set zurückschicken. Auch eine kleine Geldspende kann helfen, denn jede Typisierung kostet die DKMS 40 Euro.