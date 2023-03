Unschlagbar stark sein – für Agnes

Wenn Leonard, Alexander und Niklas mit Oma Agnes spielen, gibt es keine Verlierer. Denn die Spieleabende mit der 61-jährigen Seele der Familie sind Legende. Dann wird gemeinsam gefiebert, gelacht und einfach nur Spaß gehabt. Doch im Moment sind unbeschwerten Familienabende, keine gemeinsamen Wanderungen oder Campingurlaube schwierig. Denn Agnes hat Hochrisiko MDS – eine Form von Blutkrebs – und nur eine Stammzellespende kann sie wieder gesund machen.

Agnes ist ungeheuer wichtig für ihre Familie. Niemand kann sich vorstellen, ohne sie zu sein. „Unsere Oma ist immer für uns da“, sagt Enkel Leonard. „Sie hat ein offenes Ohr für alle. Sie spielt, lacht, macht Ausflüge und kuschelt mit uns.“ Agnes hat an vielen Dingen Freude. Sie ist naturverbunden und eine Tierliebhaberin. Sie geht gerne auf Trödelmärkte und genießt die Freiheit auf Reisen, wenn sie mit ihrem Mann Konny mit dem eigenen Wohnmobil unterwegs ist. Sie steht mitten im Leben – und muss jetzt fürchten, es zu verlieren.

Es ist erst wenige Wochen her, da fühlte sich die sonst so aktive Agnes plötzlich unerklärlich kraftlos und andauernd müde. Bei einer Blutuntersuchung wurde festgestellt, dass sie zu wenig weiße und rote Blutkörperchen hat. Zunächst wurde ihr Rheuma-Medikament abgesetzt, doch das brachte keine Verbesserung, im Gegenteil. Ihr Orthopäde überwies sie an eine onkologische Praxis. Eine Knochenmarkspunktion brachte Gewissheit – und die lebensbedrohliche Diagnose Myelodysplastisches Syndrom (MDS). Ohne eine Stammzellspende sind die Aussichten für Agnes‘ Genesung schlecht. Dabei hat sie noch so viel vor: Sie möchte noch einmal Urlaub am Mittelmeer machen, barfuß durch den Sand laufen und Muscheln sammeln. Sie möchte mit ihrer Familie noch viele schöne Erlebnisse teilen und noch viele Hochzeitstage mit ihrer Jugendliebe Konny feiern, mit dem sie seit 42 Jahren verheiratet ist. „Am tollsten wäre es, ich könnte irgendwann auf den Hochzeiten meiner Enkel tanzen und dann mit meinen Urenkeln spielen“, sagt Agnes.

Ob sich diese Wünsche erfüllen und die liebevolle und fürsorgliche Agnes wieder gesund wird, hängt davon ab, ob ihr genetischer Zwilling gefunden wird. Ein Mensch, dessen Gewebemerkmale mit ihren übereinstimmen, und der zu einer Stammzellspende bereit ist. „Wir wünschen uns alle von ganzem Herzen, dass unsere Ehefrau, Mama, Schwiegermutter, Tante und Oma wieder ganz gesund wird, damit wir alle zusammen noch viele schöne Abenteuer erleben können“, sagt die Familie und ruft dazu auf, sich für Agnes und andere von Blutkrebs Betroffene bei der DKMS registrieren zu lassen. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich viele Menschen auf der ganzen Welt typisieren lassen. Wir selbst sind schon seit vielen Jahren typisiert. Denn allein ist man stark, und gemeinsam unschlagbar!“ sagt die Familie. In der Nähe von Agnes‘ Heimat, dem oberfränkischen Waischenfeld, können sich alle, die gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt sind, als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren lassen – und zwar am Samstag, dem 17.12. in der Sport- und Bürgerhalle Waischenfeld, Bischof-Nausea-Platz 8. Dort werden gegen Glühwein, Kaffee, Kinderprogramm und Kuchen auch Spenden für die DKMS gesammelt.