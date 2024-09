Als Hochschule helfen

Werde aktiv und organisiere gemeinsam mit deinen Kommiliton:innen eine Registrierungsaktion für potenzielle Stammzellspender:innen an deiner Hochschule. Alles, was du dafür brauchst, ist ein Team aus drei bis vier Personen und eine Portion Motivation. Für alles andere stehen wir dir tatkräftig zur Seite. Leben retten war noch nie so einfach und mit jeder Registrierung schenkst du Blutkrebspatient:innen weltweit Hoffnung auf ein zweites Leben.

Sammle Lebenschancen für andere und Karmapunkte für dich Hochschulaktion starten

„Die DKMS unterstützt dich durchgängig bei der Planung, Bewerbung und Durchführung deiner Aktion. Das Beste ist das Gefühl nach einer erfolgreichen Aktion: Was du gemeinsam mit deinen Kommiliton:innen in den letzten Stunden getan hast, könnte einem Menschen einfach das Leben retten.“

Karl studiert Medizin an der Universität Greifswald. Mit sechs Jahren erhielt er zum ersten Mal die niederschmetternde Diagnose Blutkrebs. Die Chance auf Heilung durch eine Stammzellspende schenkten Karl damals wieder neue Hoffnung. Mittlerweile organisiert Karl gemeinsam mit der DKMS selbst regelmäßig Registrierungsaktionen an seiner Uni.