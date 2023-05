Deine Schule kann Leben retten

Leben retten, fürs Leben lernen und dabei zusammen Spaß haben – ja, das geht wirklich! Wir suchen motivierte Schüler:innen und Lehrer:innen, die uns dabei unterstützen, so vielen Blutkrebspatient:innen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben! Ganz konkret laden wir euch herzlich dazu ein, mit uns gemeinsam eine Registrierungsaktion zu organisieren. Macht mit!

Warum es so wichtig ist, dass sich gerade junge Menschen registrieren

Junge Menschen werden aus medizinischen Gründen besonders häufig für eine Stammzellspende ausgewählt. Sie sind meist gesund und stehen für die weltweite Suche über unsere Spenderdatei lange Zeit zur Verfügung. Eine Registrierung ist bereits ab 17 Jahren möglich. Ab dem 18. Geburtstag darf man dann Stammzellen spenden.

Gymnasien, Gesamtschulen oder berufsbildende Schulen: Sie alle können Blutkrebspatient:innen weltweit helfen, indem sie ihre Schüler:innen über die Themen Blutkrebs und Stammzellspende informieren und ihnen die Möglichkeit der Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen geben.

500.000 registrierte Schüler:innen – 6.600 zweite Lebenschancen!

Bundesweit haben bereits mehr als 500.000 Schülerinnen und Schüler am DKMS-Schulprojekt teilgenommen und sich in unsere Datei aufnehmen lassen. Rund 6.600 von ihnen haben schon Stammzellen gespendet und so einem Menschen eine zweite Lebenschance gegeben.

Viele gute Gründe für eine Registrierungsaktion an einer Schule: