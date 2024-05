Übersicht Module

Headline H3

Besonderer Einsatz für junge Spender Als langjähriger Unterstützer setzt sich die Sparda-Bank Berlin eG besonders für unser Jungspenderprogramm ein und ist seit vielen Jahren als Kooperationspartner an unserer Seite. Den Startschuss gaben Registrierungsaktionen aller 17 Bank-Filialen, bei denen allein 1.314 potenzielle Stammzellspender:innen aufgenommen werden konnten. Verlässlicher Partner seit 25 Jahren Seit über 25 Jahren steht uns das Unternehmen tatkräftig zur Seite und unterstützt uns, indem es intern auf das Thema Blutkrebs und Stammzellspende aufmerksam macht. Die Kosten für die Registrierung der Mitarbeiter:innen trägt die Telekom selbst. Mit Erfolg: Bis heute haben bereits über 200 Mitarbeiter:innen Stammzellen gespendet! Insgesamt hat die Telekom seit September 1994 bereits 274 Registrierungsaktionen im Unternehmen organisiert. Eine zweite Möglichkeit, zum Kreis der potenziellen Lebensretter:innen zu gehören, ist die Online-Registrierung über eine spezielle Landingpage. Von der Aktion zum Partner Bereits seit vielen Jahren motivieren die Ford-Werke ihre Mitarbeiter:innen, sich als Stammzellspender:innen bei uns zu registrieren. Der Grund liegt 17 Jahre zurück: Ein Mitarbeiter war an Blutkrebs erkrankt und benötigte dringend eine lebensrettende Stammzellspende. Ford wurde aktiv und organisierte gemeinsam mit uns eine Firmenaktion, um vielleicht ein „Match“ in den eigenen Reihen zu finden. Daraus sind bis heute sagenhafte 4.640 registrierte Spender:innen geworden. 59 dieser engagierten „Fordler“ haben bereits aktiv Stammzellen gespendet. Ein toller Erfolg!

Common Questions Was ist Blutkrebs? Blutkrebs ist ein Sammelbegriff für verschiedene bösartige Erkrankungen des blutbildenden Systems, bei denen Blutzellen entarten und sich unkontrolliert vermehren. Diese entarteten, bösartigen Zellen verdrängen die roten Blutkörperchen (Erythrozyten), die weißen Blutkörperchen (Leukozyten) und die Blutplättchen (Thrombozyten). Rote Blutkörperchen transportieren normalerweise Sauerstoff, weiße Blutkörperchen bekämpfen Infektionen und Blutplättchen stoppen Blutungen. Werden diese gesunden Blutzellen von funktionsuntüchtigen, kranken Zellen verdrängt, kann das Blut seine lebensnotwendigen Aufgaben nicht mehr übernehmen. Wie funktioniert die Registrierung? Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung.

