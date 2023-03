Unser DKMS Jahresbericht 2020 ist erschienen

Mit 5.618 Entnahmen haben wir 2020 in Deutschland so viele Stammzellspenden vermittelt wie nie zuvor, davon 75 Prozent für Patient:innen im Ausland. Dieses großartige Ergebnis wäre ohne die überwältigende Einsatzbereitschaft unserer Spenderinnen und Spender und den vielen Unterstützer:innen nicht möglich gewesen.

Wie wir diese Erfolge erzielt haben, zeigen wir in unserem Jahresbericht 2020. Darin findet ihr auch wie gewohnt die Zahlen, Daten und Fakten zum Geschäftsjahr 2020.

Auf 56 Seiten geben wir einen Einblick in unsere Arbeit während der Zeit der Coronakrise und zeigen auf, wie uns dabei Prozessanpassungen sowie die gute Zusammenarbeit intern und extern geholfen haben.

Herausragender Einsatz aller Beteiligten

Unsere vorbildlichen Spender:innen erklärten sich auch in der Pandemie bereit, selbstlos für ihren „genetischen Zwilling“ einzustehen. 2020 gelang es der DKMS, in Deutschland weiterhin mehr als 15 Mal pro Tag lebensrettende Stammzellen an Transplantationskliniken in aller Welt zu vermitteln. Nur durch den herausragenden Einsatz aller Beteiligten – Spender:innen, Mitarbeiter:innen, Partner und Behörden – funktionierte die Kette der Aktivitäten, die zur erfolgreichen und sicheren Vermittlung einer Stammzellspende führen, auch während der Gesundheitskrise zuverlässig.

„Die Corona-Pandemie hat unsere Arbeit bei der DKMS fundamental verändert. Trotz größter Herausforderungen haben wir neue Chancen ergriffen und viele positive Veränderungen eingeleitet. Wir sind noch digitaler und flexibler geworden“, sagt Dr. Elke Neujahr, Vorsitzende der DKMS Geschäftsführung.

Der Jahresbericht 2020 steht hier für euch zum Lesen und als Download bereit.