GESCHWISTER HALTEN ZUSAMMEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Jesi ist 2012 mit ihrem amerikanischen Mann und ihren zwei Kindern von Deutschland in die USA ausgewandert.

Sie liebt es, Menschen zu helfen und studierte dort, um ihr Wissen zu erweitern und im Krankenhaus arbeiten zu können. Sie bekam in den USA zwei weitere Kinder, Zwillinge, und ist weiterhin mit Herz und Leidenschaft in ihrem Beruf tätig.

Ende letzten Jahres fiel ihr die Arbeit und auch der Alltag immer schwerer. Nach mehreren Untersuchungen bekam Jesi Anfang des Jahres die schreckliche Diagnose: Aplastische Anämie und PNH.

Eine Stammzellspende könnte Jesi wieder Hoffnung geben, ganz gesund zu werden. Daher ruft ihr Bruder José auf: „Geschwister halten immer zusammen - egal was kommt! Es geht so einfach: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Bitte helft meiner Schwester und lasst euch registrieren!“