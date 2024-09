LEBEN RETTEN, GEMEINSAM GEGEN BLUTKREBS!

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Soziales Engagement liegt uns bei Kistler am Herzen. Daher möchten wir alle interessierten Mitarbeiter:innen herzlich einladen, sich kostenlos bei der DKMS zu registrieren.

Alle 27 Sekunden erkrankt jemand auf der Welt an Blutkrebs. Wir möchten Patient:innen zusammen mit der DKMS und euch helfen, ihr passendes Match zu finden. Vielleicht kannst auch du Leben retten: Klicke auf „jetzt registrieren“ und lasse dir dein Registrierungsset bequem nach Hause schicken.

Übrigens: In 90 Prozent der Fälle werden Stammzellen über die sogenannte periphere Stammzellspende aus der Blutbahn entnommen. Mehr Infos nachstehend und auf dkms.de.

Mund auf gegen Blutkrebs. Wir sagen Danke!