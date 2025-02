Hilfe für Sarah

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein. Registrierungsaktion für 26-Jährige in Remscheid

Sarah ist 26 Jahre alt, aus Remscheid und genau die Art von Mensch, die jeder in seinem Leben braucht. Sie ist nicht nur eine liebevolle Person und gute Freundin. Vor allem ist sie immer für andere da, wenn diese Hilfe benötigen. Nun sind es diesmal jedoch plötzlich andere, die für Sarah da sein müssen, denn im November erhielt Sarah die Diagnose Leukämie – Blutkrebs. Der Schock war groß. Inzwischen erhält sie eine Chemotherapie und es ist klar: Sarah ist auf eine Stammzellspende angewiesen, um zu leben. Sarah ist jedoch eine wahre Kämpferin und lässt sich von der Diagnose nicht unterkriegen. Dabei kann sie sich zum Glück auch auf ihr Umfeld verlassen. So sind Freunde in dieser Situation nicht nur für sie da, sondern organisieren nun auch eine Registrierungsaktion, um Sarah und andere Betroffene zu unterstützen.

Um möglichst vielen Menschen, die wie Sarah ihren genetischen Zwilling für eine Stammzellspende suchen, helfen zu können, rufen sie daher alle auf, sich zu registrieren.

Registriere dich jetzt als Stammzellspender:in! Für Sarah und viele andere Patientinnen und Patienten.