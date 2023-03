GIPFELGLÜCK

Silvia genießt Unternehmungen in der Natur. Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad, die 71-jährige ist gern sportlich aktiv. Herausforderungen und Anstrengungen liebt sie. Ist der Berg noch so steil, die Belohnung sind der Ausblick und das Glücksgefühl auf dem Gipfel. Doch plötzlich und unerwartet erhält Silvia die Diagnose Blutkrebs. Der Kampf gegen den Krebs wird ihre neue Herausforderung in den kommenden Monaten werden. Sie weiß, dass der Weg hart sein wird und dennoch gibt sie nicht auf. Ihr Ziel ist es, noch viele gemeinsame Jahre mit ihrer Familie verbringen zu dürfen und ihre Enkelin Klara-Sophie aufwachsen zu sehen. Dafür benötigt Silvia dringend eine Stammzellspende. Bitte registriere dich. Denn nur wer registriert ist, kann auch Lebensretter:in werden.