ICH WILL LEBEN!

Mein Name ist Vera und ich habe Blutkrebs. Ich leide schon länger an einer seltenen Form des Blutkrebses – einer Polycythaemia vera – die nun akut mein Leben bedroht.

Ich bin ein lebensfroher und aktiver Mensch, treffe mich gern mit Freunden und der Familie, treibe gern Sport und gehe wandern. Meine Liste an Urlaubszielen wird eher länger als kürzer. Doch Aktivitäten jeder Art fallen mir immer schwerer. Ich habe keine Energie mehr und das Gefühl, dass das Leben an mir vorbeizieht. Um zu überleben, benötige ich eine Stammzellspende. Leider kommen mein Mann und meine Kinder nicht als Spender in Frage. Meine ganze Hoffnung besteht nun darin, meinen genetischen Zwilling zu finden. Bitte lasst euch registrieren! Für mich oder viele andere suchende Patientinnen und Patienten. Ich danke euch.