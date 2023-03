Unser Doc braucht Hilfe!

Dr. Eckhard Dierlich hat jahrzehntelang die Kölnerinnen und Kölner versorgt. Ob in seiner Kinderarztpraxis in der Südstadt oder im Impfzentrum in Deutz, „unser Ecki“ hat sich für die Menschen in der Stadt eingesetzt. Jetzt ist er auf eure Hilfe angewiesen, liebe Kölner:innen: Ecki hat Blutkrebs und benötigt dringend eine Stammzellspende.

Um zu helfen, organisieren seine Freund:innen und Vereinsmitglieder des KHTC Blau-Weiss gemeinsam mit uns eine Registrierungsaktion. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahre alt ist, kann helfen und sich vor Ort als potenzielle Lebensretterin oder potenzieller Lebensretter registrieren lassen.

Unser Doc und alle anderen Patient:innen brauchen eure Hilfe!