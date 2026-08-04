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Finanzielle Fragen

Wir verstehen sehr gut, dass du dir Gedanken über Nachhaltigkeit machst, denn wir tun das auch. Dennoch sind postalische Mailings für uns ein sehr wichtiger Bestandteil, um Menschen zu erreichen und Geldspenden für unsere Arbeit zu erhalten. Viele Unterstützer:innen reagieren auf persönliche Briefe deutlich stärker als auf digitale Nachrichten. So können wir sicherstellen, dass genügend finanzielle Mittel zusammenkommen, um Patient:innen weltweit eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.

Du kannst dich natürlich jederzeit von unseren Mailings und Newslettern abmelden. Schreib uns dazu einfach eine kurze Nachricht an spendenservice@dkms.de.
Wir würden uns jedoch freuen, wenn du mit uns in Kontakt bleibst! So können wir dich über aktuelle Projekte, bewegende Patientengeschichten und neue Möglichkeiten, Gutes zu tun, auf dem Laufenden halten. Deine Unterstützung macht einen großen Unterschied.

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