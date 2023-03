Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte

Liebe Bewerberinnen und Bewerber,

ob man gerade erst bei der DKMS eingestiegen ist oder mit über zehn Jahren Betriebszugehörigkeit schon als „alter Hase“ gilt, ob man in der Abteilung „Donor to Patient“ arbeitet, in der IT oder der Poststelle – als Teil eines weltweiten Netzwerks kämpfen über 1.000 DKMS Mitarbeiter:innen gemeinsam mit über 11,5 Millionen registrierten Spender:innen und anderen Unterstützer:innen dafür, Blutkrebspatient:innen eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen.

Um unser Ziel weltweit zu erreichen, freuen wir uns über Verstärkung durch engagierte und qualifizierte Menschen mit Persönlichkeit. Unser Unternehmen ist vielfältig, ebenso wie die Job- und Karrierechancen, die bei uns auf dich warten!

Du bist engagiert, motiviert und verfolgst deine Ziele mit höchster Leidenschaft? Du möchtest gemeinsam mit uns Blutkrebs besiegen – dann bewirb dich!

Unser Bewerbungsprozess

So geht's

Besuche unser DKMS Karriereportal für unsere aktuellen Stellenangebote. Bitte nutze das Onlinetool und reiche deine Bewerbungsunterlagen für die jeweilige Stelle direkt online ein.

Die wichtigsten FAQs zur Bewerbung stehen hier zum Download bereit:

Hier kommst du zu den Datenschutzbestimmungen des Karriereportals:

Benutzerkonto einrichten

Wenn du dich das erste Mal bei der DKMS bewirbst, richte bitte zuerst ein Benutzerkonto ein.

Bewerbungsunterlagen hochladen

Bitte lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe deiner Gehaltsvorstellungen hoch. Dein Anschreiben darfst du gerne neutral halten und die Anrede „Sehr geehrte Damen und Herren“ verwenden.

Eingangsbestätigung

Nach Eingang der Bewerbung senden wir dir eine automatische Bestätigung per E-Mail. Das Recruiting-Team prüft und sichtet die Bewerbungen. Anschließend leitet es eine Vorauswahl an die Fachabteilung weiter.

Einladung zum Bewerbungsgespräch

Geeignete Kandidaten laden wir telefonisch oder per E-Mail zum Bewerbungsgespräch ein. Für alle Positionen erfolgen mindestens zwei Bewerbungsgespräche und ggf. ein Assessment Center für Führungskräfte.

Wir führen unsere Bewerbungsprozesse auch während der Coronakrise weiter fort. Zu unserem gemeinsamen Schutz führen wir jedoch derzeit Bewerbungsgespräche überwiegend per Videokonferenz durch.

Das Bewerbungsgespräch

Im ersten Gespräch mit dem Fachbereich stehen die fachlichen Qualifikationen im Fokus. Im zweiten Gespräch mit der Personalabteilung geht es um die persönliche Eignung und die Rahmenbedingungen.

Abschluss des Bewerbungsverfahrens

Wir informieren alle Bewerber nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens schriftlich. Dies kann in Ausnahmefällen einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir bitten um dein Verständnis!

Initiativbewerbung

Wir bitten um Verständnis, dass leider keine Möglichkeit für eine Initiativbewerbung besteht. Über eine Onlinebewerbung auf ein ausgeschriebenes Stellenangebot freuen wir uns sehr. Um stets über neue Stellenangebote informiert zu sein, aktiviere in deinem Benutzerprofil unter Job Management unseren „Job Alert“.

Unsere Berufsfelder und Bereiche

Berufserfahrene und Expert:innen

Ralf Barth – Solution Architect in der Abteilung Information and Technology Services

„Ich bin nach zehn Jahren Web-Agentur zur DKMS gekommen. Mir ist es einfach wichtig, dass ich mit meiner Arbeit einen echten Mehrwert schaffe. Selbst wenn es nur die schnellere und zuverlässigere Verarbeitung von Spenderdaten ist. Im Zweifel sind das die Dinge, die einem Patienten das Leben retten können, und das spornt mich an.“

Als eine der weltweit führenden Stammzellspenderdateien bietet die DKMS Berufserfahrenen Kompetenz und Erfahrung in allen Bereichen. Wir setzen auf die gezielte Weiterqualifizierung der Mitarbeiter:innen und fördern eigenverantwortliches Arbeiten. Bei uns arbeitest du in flachen Hierarchien und kannst dein Wissen jederzeit einbringen. So trägst du ganz aktiv dazu bei, dass jeden Tag Blutkrebspatient:innen auf der ganzen Welt eine zweite Chance auf Leben erhalten.

Quereinsteiger:innen

Ute Pelz – Mitarbeiterin in der Abteilung Donor Support

„Endlich sinnvoll telefonieren. In meinem alten Job habe ich mich am Telefon um Anzeigenwerbung gekümmert, jetzt kann ich Leben retten. Das ist einfach wunderbar, denn ich verbinde mein Talent mit einem wirklich sinnvollen Job. Man könnte sagen: Telefontalent sucht Lebensretter!“

Quereinsteiger:innen bieten sich bei der DKMS spezielle Tätigkeiten, die es in dieser Form nicht auf dem Arbeitsmarkt gibt. Bei uns kannst du zum Beispiel in den Abteilungen Bestätigungstypisierung oder Workup einsteigen. Kaufmännische oder medizinische Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend nötig. Wir bieten eine sinnstiftende Tätigkeit, und das gepaart mit abwechslungsreichen Aufgaben.

Studierende und Berufseinsteiger:innen

Aline Wilhelm – Werkstudentin in der Abteilung Human Resources

„Dass ich die freien Stunden neben der Uni für die Arbeit bei einer gemeinnützigen Organisation nutze, die sich im Kampf gegen Blutkrebs stark macht, rundet mein Studentenleben sinnstiftend ab. In der Personalabteilung der DKMS habe ich vielfältige, interessante Aufgaben, werde herzlich in die Teams integriert und habe zudem die Möglichkeit, mich durch Eigeninitiative einzubringen.“

Für Studierende oder Berufseinsteiger bieten wir ideale Möglichkeiten, um die Theorie mit der beruflichen Praxis zu verbinden. Bei uns können erste Erfahrungen gesammelt werden, man erhält spannende Einblicke ins Unternehmen und die Arbeit einer gemeinnützigen Organisation. Studierenden bieten wir eine flexible Zeiteinteilung, damit Job und Studium gut unter einen Hut passen.

Unsere Stellenangebote findest du in unserem DKMS Karriereportal