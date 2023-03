Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte!

Liebe Bewerberinnen und Bewerber,

ob man gerade erst bei der DKMS eingestiegen ist oder mit über zehn Jahren Betriebszugehörigkeit schon als „alter Hase“ gilt, ob man in der Abteilung „Donor to Patient“ arbeitet, in der IT oder der Poststelle – als Teil eines weltweiten Netzwerks kämpfen über 1.000 DKMS Mitarbeiter:innen gemeinsam mit über 11,5 Millionen registrierten Spender:innen und anderen Unterstützer:innen dafür, Blutkrebspatient:innen eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen.

Um unser Ziel weltweit zu erreichen, freuen wir uns über Verstärkung durch engagierte und qualifizierte Menschen mit Persönlichkeit. Unser Unternehmen ist vielfältig, ebenso wie die Job- und Karrierechancen, die bei uns auf dich warten!

Du bist engagiert, motiviert und verfolgst deine Ziele mit höchster Leidenschaft? Du möchtest gemeinsam mit uns den Kampf gegen Blutkrebs aufnehmen – dann bewirb dich!

Unser Bewerbungsprozess

Besuche unser DKMS Karriereportal für unsere aktuellen Stellenangebote. Bitte nutze das Onlinetool und reiche deine Bewerbungsunterlagen für die jeweilige Stelle direkt online ein.

1. Benutzerkonto einrichten Wenn du dich das erste Mal bei der DKMS bewirbst, richte bitte zuerst ein Benutzerkonto ein 2. Unterlagen hochladen Bitte lade deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Angabe deiner Gehaltsvorstellungen hoch. 3. Eingangsbestätigung Du erhältst eine Bestätigung per E-Mail. Das Recruiting-Team prüft und sichtet die Bewerbungen und leitet eine Vorauswahl an die Fachabteilung weiter. 4. Einladung Geeignete Kandidat:innen laden wir telefonisch oder per E-Mail zum Bewerbungsgespräch ein. 5. Bewerbungsgespräch Für alle Positionen erfolgen mindestens zwei Bewerbungsgespräche und ggf. ein Assessment Center für Führungskräfte. 6. Abschluss Wir informieren alle Bewerber:innen schriftlich. Dies kann in Ausnahmefällen einige Zeit in Anspruch nehmen.

