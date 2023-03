Teilnahmebedingungen Gewinnspiel DKMS

Diese Teilnahmebedingungen beziehen sich auf das Gewinnspiel, welches von der DKMS gemeinnützigen GmbH (im Folgenden ,,DKMS“), Kressbach 1, 72072 Tübingen veranstaltet wird. Die Teilnahme am Gewinnspiel richtet sich ausschließlich nach den nachfolgenden Teilnahmebedingungen Das Gewinnspiel steht in keinerlei Verbindung zu Instagram und wird in keiner Weise von Instagram gesponsert, unterstützt oder organisiert. . Ansprechpartner und Verantwortlicher ist allein die DKMS. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel erklärt sich der/die Teilnehmer:in mit den nachfolgenden Teilnahmebedingungen einverstanden:

Was kann man gewinnen?

Im Rahmen der Instagram Foto-Challenge anlässlich des DKMS World Blood Cancer Days am 28. Mai 2022 verlost die DKMS 5 World Blood Cancer Day Hoodies unter allen Teilnehmer:innen.

Die Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Gewinnansprüche können nicht auf andere Personen übertragen oder abgetreten werden.

Wie kann man gewinnen?

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt automatisch, wenn der User ein Foto auf Instagram postet, auf dem das &-Zeichen des World Blood Cancer Day Logos dargestellt wird. Außerdem muss der User den Instagram-Account der DKMS (@dkms_de) auf dem Beitrag markieren und die Hashtags #wbcd2022 und #einfachrichtig verwenden. Aus allen Beiträgen lost die DKMS per Zufallsprinzip 5 Gewinnerbilder aus.

Über welchen Zeitraum findet die Aktion statt?

Die Aktion startet am 25.05.2022 um 15 Uhr und endet am 01.06.2022 um 14:59 Uhr.

Wer kann mitmachen?

Die Teilnahme ist kostenlos und jeder volljährigen natürlichen Person erlaubt, sofern diese nicht zu den ausgeschlossenen Personen gehört. Eine Teilnahme erfordert die wahrheitsgemäße Angabe der teilnahmerelevanten Daten. Gewinnspielvereine sowie automatisierte Gewinnspiel-Dienste sind nicht teilnahmeberechtigt. Bitte nehmt nur einmal teil. Mehrfachanmeldungen erhöhen nicht die Gewinnchance, denn sie werden gefiltert und von der Ziehung gesperrt. Ebenso können User mit privaten Instagram-Accounts nicht am Gewinnspiel teilnehmen.

Wer wird von der Teilnahme ausgeschlossen?

Die DKMS ist berechtigt, einzelne Personen von der Teilnahme auszuschließen, sofern berechtigte Gründe, wie z. B. Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, doppelte oder mehrfache Teilnahme, Manipulation etc., vorliegen und behält sich vor, rechtliche Schritte einzuleiten. Mitarbeiter:innen von DKMS und deren verbundenen Unternehmen sowie deren Angehörige dürfen an diesem Gewinnspiel nicht teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Wie werden die Gewinner ermittelt?

Die Gewinner:innen werden per Losverfahren ermittelt und am 1.6.2022 nach Abschluss des Aktionszeitraums per Instagram über eine persönliche Nahcricht benachrichtigt.

Wie erhalte ich meinen Gewinn?

Die Gewinner:innen werden persönlich von der DKMS via Instagram Direct Message über ihren Gewinn benachrichtigt. Mit der Gewinnbenachrichtigung wird der/die Gewinner:in aufgefordert, der DKMS notwendige Kontaktdaten zur Versendung des Gewinns mitzuteilen. Für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten ist der/die Gewinner:in verantwortlich.

Was passiert, wenn ich mich nach Gewinnbenachrichtigung nicht melde?

Sollte sich ein:e Gewinner:in nicht innerhalb von 3 Werktagen nach Gewinnbenachrichtigung bei der DKMS melden, verfällt der Gewinn. In diesem Fall wird aus dem Kreis der gewinnberechtigten Teilnehmer:innen ein/e neue/r Gewinner:in ausgelost.

Vorzeitige Beendigung sowie Änderungen:

Die DKMS behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt ohne Vorankündigung und ohne Angabe von Gründen zu modifizieren, zu unterbrechen oder zu beenden. Von dieser Möglichkeit macht die DKMS allerdings nur dann Gebrauch, wenn aus Gründen der höheren Gewalt, aus technischen Gründen (z.B. Viren im Computersystem, Manipulation oder Fehler in der Hard- und/oder Software) oder aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Spiels nicht gewährleistet werden kann. DKMS haftet nicht für Verluste, Ausfälle oder Verspätungen, die durch Umstände herbeigeführt wurden, die außerhalb unseres Verantwortungsbereichs liegen.

Informationen zum Datenschutz

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die DKMS (DKMS gGmbH, Kressbach 1, 72072 Tübingen, Tel.: 07071/943-0, post@dkms.de; www.dkms.de). Der Datenschutzbeauftragte der DKMS ist zu erreichen unter datenschutz@dkms.de oder unter unserer Postadresse mit dem Zusatz „der Datenschutzbeauftragte“.

Wir erfassen personenbezogene Daten, die du uns im Rahmen der Teilnahme an dem Gewinnspiel an uns übermittelst. Diese umfassen deinen Nutzernamen auf Instagram und im Falle des Gewinnes deinen Vornamen, Namen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort.

Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung des Gewinnspiels einschließlich der Übergabe des Gewinns. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist deine Einwilligung zur Teilnahme an dem oben genannten Gewinnspiel, Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. a Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Die DKMS weist darauf hin, dass sämtliche personenbezogenen der Gewinnerin/ des Gewinners ohne Einwilligung weder an Dritte weitergegeben noch diesen zur Nutzung überlassen werden. Die DKMS wird die personenbezogenen Daten nur insoweit und so lange speichern, verarbeiten und nutzen, soweit dies für die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist. Anschließend werden diese gelöscht.

Du hast gegenüber der DKMS folgende Rechte hinsichtlich der dich betreffenden personenbezogenen Daten: Recht auf Auskunft, Art 14 DSGVO, Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO, Recht auf Löschung, Art. 17 DSGVO, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung), Art. 18 DSGVO, Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO. Du kannst deine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung deiner personenbezogenen jederzeit widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Du hast ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO, insbesondere bei der für deinen Aufenthaltsort zuständigen Behörde oder bei der für die DKMS zuständigen Behörde (Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg). Ergänzend gelten die Hinweise zum Datenschutz der DKMS, welche unter nachfolgendem Link einsehbar sind: https://www.dkms.de/datenschutz.

Freistellung von Sozialen Netzwerken:

Dies ist ein Gewinnspiel der DKMS gemeinnützige GmbH. Es wird in keinerlei Hinsicht von einem Drittanbieter initiiert oder betrieben. Instagram dient für das Gewinnspiel betreffende Fragen nicht als Ansprechpartner. Deine Informationen werden nur an die DKMS übermittelt.

Schlussbestimmungen:

Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig sein oder ungültig werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen unberührt. An ihre Stelle tritt eine angemessene Regelung, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am ehesten entspricht. DKMS behält sich vor, die Teilnahmebedingungen jederzeit zu ändern.

Diese Teilnahmebedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Als Gerichtsstand wird, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von DKMS (Tübingen) vereinbart.

Der Rechtsweg zur Überprüfung der Auslosung ist ausgeschlossen.