GEMEINSAM FÜR ALICE

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

"Unsere liebe Mama Alice, eine strahlende Frohnatur und Kämpferin, wurde im November letzten Jahres mit einer Krebserkrankung konfrontiert. Diese Diagnose nahm ihr die geliebten Spaziergänge mit ihrem Schäferhund im Wald und am Kinzigdamm, an denen sie so viel Freude hatte. Doch sie gibt nicht auf. Zwei Chemotherapie-Zyklen hat sie bereits erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt fehlt nur noch der passende Spender oder die passende Spenderin, um ihr eine Chance auf Heilung zu geben.

Die Zeit drängt - eine schnelle Registrierung könnte ihr und anderen Betroffenen helfen, wieder gesund zu werden.

Registriere dich als potenzielle:r Spender:in und sei Teil von Alices Hoffnung auf eine gesunde Zukunft

Vielen Dank für deine Unterstützung", sagen ihre Kinder Christopher, Sophie und Desiree.