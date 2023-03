Am Anfang steht ein ausführliches Informationsgespräch, in dem wir dir den genauen Ablauf der Voruntersuchungen und alle weiteren Schritte einer Stammzellspende erklären.

In diesem Gespräch stelle uns bitte alle Fragen, die dir am Herzen liegen. Unser Ziel ist es, dass du dich am Ende des Gesprächs bestens informiert fühlst. Natürlich stehen wir dir auch im weiteren Verlauf immer gerne bei Fragen zur Verfügung.

Zusätzlich senden wir dir eine Broschüre mit allen wichtigen Informationen rund um den Weg zur Stammzellspende. Gerne kannst du die Broschüre auch vorab herunterladen - dazu klicke bitte auf den untenstehenden Button, der auf die Broschüre verweist.

Deine Gesundheit hat höchste Priorität!

Unmittelbar nach dem Informationsgespräch senden wir dir den Link zu einem Gesundheitsfragebogen – denn eine Spende ist natürlich nur möglich, wenn es dir umfassend gut geht. Es ist für uns wichtig herauszufinden, ob dein aktueller Gesundheitszustand eine Stammzellspende zulässt.