Wenn du dich als Spender:in in unserer Datei registriert hast, steht dein Typisierungsprofil anschließend in pseudonymisierter Form für die weltweite Spendersuche zur Verfügung. Pseudonymisiert bedeutet, dass in diesem Suchprozess keinerlei Rückschlüsse auf deine Person – zum Beispiel deinen Namen oder deine Adresse – möglich sind.

Mit Herz und Verstand entwickeln wir immer wieder innovative Ideen, um die Spendersuche sowie sämtliche Abläufe rund um die Stammzellspende noch effektiver und schneller zu gestalten. Als die weltweit führende Stamzellspenderdatei verbessern wir ständig unsere Qualitätsstandards für Spender:innen und Patient:innen.

Wichtige Initiativen, bei denen wir unsere Spender:innen um ihre Mitwirkung bitten, sind zum Beispiel: