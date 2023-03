Aktionen & Termine

Auf einer öffentlichen Registrierungsaktion könnt ihr euch vor Ort als Spenderin oder Spender registrieren lassen. Organisiert werden die Aktionen für Blutkrebspatient:innen in der Regel von Freund:innen und Angehörigen gemeinsam mit der DKMS. Registrierungs- und Benefizaktionen sorgen für regionale oder bundesweite Aufmerksamkeit für das Thema Blutkrebs und Stammzellspende und bieten die Möglichkeit, unsere Mission durch Spendengelder zu unterstützen. Du möchtest ebenfalls eine Aktionen starten, z.B. in deiner Schule, im Unternehmen oder Sportverein? Dann kannst du gerne per E-Mail über aktion@dkms.de Kontakt zu uns aufnehmen.