Sei dabei: Jede und jeder kann helfen!

Es gibt viele Möglichkeiten, die DKMS und den Kampf gegen Blutkrebs zu unterstützen. Du studierst an einer Hochschule, gehörst zu einem Verein, einem Verband oder bist in einer anderen Organisation aktiv? Du möchtest, dass auch dein Umfeld sich für das Thema Stammzellspende stark macht? Das ist prima! Wir zeigen dir, wie du gemeinsam mit uns helfen kannst.

Werde aktiv!

… an deiner Hochschule

Mit einer Registrierungsaktion an deiner Hochschule machst du auf unser lebenswichtiges Thema aufmerksam und motivierst deine Mitstudierenden, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren. Für deinen Einsatz stellen wir dir selbstverständlich eine offizielle Ehrenamtsbescheinigung aus, die du in deinem Lebenslauf für Bewerbungen sinnvoll nutzen kannst.

Ein besonderes Beispiel für ein herausragendes Engagement ist die Studentenvereinigung AIAS e.V. Deutschlandweit sprechen die Mitglieder von AIAS e.V. Studierende an Universitäten und Fachhochschulen auf das Thema Blutkrebs an und ermöglichen ihnen gemeinsam mit uns die Registrierung als potenzielle Stammzellspender:innen. Über diese Initiative haben sich bereits über 8.000 junge Menschen in unserer Datei registriert!

Gerne kannst du dich per E-Mail bei uns melden: hochschule@dkms.de





… in deinem Sportverein

Jeder Mensch, der sich als Stammzellspenderin oder Stammzellspender registriert, bedeutet neue Hoffnung für alle Blutkrebspatient:innen. Junge und aktive Menschen kommen besonders häufig als Stammzellspender:innen infrage. Zudem wissen Sportlerinnen und Sportler ganz genau, was Zusammenhalt bedeutet und wie wichtig es ist, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen. Mit Teamgeist kann man viel erreichen: Spiele drehen, Titel gewinnen oder eben Blutkrebspatient:innen das Leben retten. Starte einfach eine Aktion in deinem Sportverein und überzeuge deine Teamkameraden, sich bei der DKMS zu registrieren. Auf geht’s!

Du bist interessiert? Melde dich per E-Mail bei sportaktion@dkms.de





… oder in einer anderen Gemeinschaft

Egal ob bei der Feuerwehr, im Schützenverein, bei einem Musikfestival, den Pfadfindern oder einer anderen Organisation: Mit einer Registrierungsaktion kannst du auf einfache Weise andere Menschen auf das Thema Blutkrebs aufmerksam machen und sie motivieren, sich als potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren. Vielleicht wird jemand aus deiner Gemeinschaft dann schon bald einem Patienten oder einer Patientin das Leben retten! Gute und kreative Ideen sind immer herzlich willkommen!

Du hast Interesse oder eine Idee? Melde dich jederzeit gerne per E-Mail bei uns: aktion@dkms.de