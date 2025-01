Als Sportverein wisst ihr, was es bedeutet, sich für ein gemeinsames Ziel einzusetzen und Zusammenhalt zu zeigen. Auch im Kampf gegen Blutkrebs könnt ihr mit uns als Team viel bewegen. Alle 12 Minuten erhält in Deutschland ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Für viele Patientinnen und Patienten ist eine Stammzelltransplantation die einzige Chance auf Leben. Mit einer Registrierungsaktion in deinem Sportverein hilfst du dabei, potenzielle Stammzellspender:innen zu registrieren und möglicherweise Leben zu retten.

Überzeugt? Dann leg jetzt los! Vereinsaktion starten

Du möchtest eine Registrierungsaktion in deinem Sportverein starten, weißt aber nicht genau, wo du anfangen sollst? Hier kommt deine Checkliste mit den drei wichtigsten Schritten.

Vorweg noch der Hinweis, dass für dich durch eine Aktion keine Kosten entstehen und wir dir im gesamten Prozess mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Checkliste – in drei Schritten helfen 1. Vorbereitung Orga-Team zusammenstellen (drei bis vier Freiwillige)

Zustimmung des Vereins einholen

Aktionstag (z. B. Vereinsfest, Spieltag) und Räumlichkeit festlegen

Kommunikation starten 2. Aktionstag Stand auf- und abbauen

Registrierungsmaterial bereitlegen (Paket kommt von der DKMS)

Helfer:innen einweisen 3. Nachbereitung Anzahl der Registrierungen an die DKMS melden

Proben zurückschicken