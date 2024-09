Sammle Lebenschancen für andere und Karmapunkte für dich Starte gemeinsam mit deinen Kommiliton:innen und der DKMS eine Registrierungsaktion an deiner Hochschule. Was du dafür brauchst? Ein Team aus 3-4 Personen + 1 Portion Motivation. Für alles andere stehen wir dir tatkräftig zur Seite. Mit jeder Registrierung schenkst du Betroffenen weltweit Hoffnung auf ein zweites Leben. Leben retten war noch nie so einfach – bist du dabei?