News & Stories

Wie fühlt es sich an, mit einer Spende eine neue Chance auf Leben zu geben? Was bedeutet es für Patient:innen, ihre Spenderin oder ihren Spender zu treffen? Hier teilen wir Geschichten von Spender:innen und Patient:innen mit euch, lassen Unterstützer:innen über ihr Engagement berichten und versorgen euch mit aktuellen Neuigkeiten aus der DKMS und Einblicken in unsere Arbeit.