DKMS-Videodrehtag in Düsseldorf: Auf einer Couch machen es sich Stammzellempfänger Arno Kiegele (60) aus Mannheim und Spender Nico Harms (27) aus Hamburg gemütlich. Vom Produktionsteam erhalten sie letzte Instruktionen, werden ins rechte Licht gerückt und von der Maskenbildnerin abgepudert. Nico und Arno sind „genetische Zwillinge“, weil Nico Arno Stammzellen gespendet und ihm damit das Leben gerettet hat. Arno hatte Blutkrebs. Die beiden verbindet darüber hinaus aber noch viel mehr miteinander, was sie uns beim Shooting für unsere neue, digitale Kampagne erzählt haben.

„Ich bin der Arno“, sagt Arno. „Moin, und ich bin der Nico“, stellt sich Nico vor. “Und wir sind Zwillinge,“ antwortet Arno. Mit diesen Sätzen startet im Juni ein weiteres Video der neuen DKMS-Digitalkampagne. Mit unterschiedlichen Formaten und Geschichten verschiedener Protagonist:innen, sind wir bereits seit Februar dieses Jahres auf Social Media unterwegs und möchten damit insbesondere junge Menschen erreichen.

Arno und Nico sind bester Laune beim DKMS-Videodrehtag in Düsseldorf.

Mit der so genannten „Twin Story “ (Link Youtube) von Arno und Nico sind wir jetzt zusätzlich auch bei Streaming Programmen wie Amazon, RTL+ sowie über ATV u.a. bei Pro7, RTL oder VOX zu sehen, um auch über diese Kanäle möglichst viele junge Zuschauer:innen für eine Registrierung zu gewinnen.

Die Bedeutung der Stammzellspende

Stammzellspender Nico ist das beste Beispiel dafür, dass junge Menschen medizinisch besonders häufig und oftmals auch schon bald nach der Registrierung für eine Stammzellspende ausgewählt werden. Der Wirtschaftsingenieur ließ sich 2019 während seines Studiums mit gerade einmal 21 Jahren bei einer Registrierungsaktion an seiner Uni in die DKMS aufnehmen. Damals ahnte er noch nicht, dass er nur einen Monat später bereits als Match für einen Patienten gefunden und Arno das Leben retten würde. Ohne zu zögern war Nico bereit zu helfen, auch als er ein halbes Jahr nach seiner Spende noch einmal für eine Lymphozytenspende, als Booster für Arnos Immunsystem angefragt wurde. Einem ersten persönlichen Treffen fieberten beide entgegen und trotz des Altersunterschiedes fühlten sie sich direkt miteinander verbunden.

„Einem anderen Menschen möglicherweise das Leben zu retten und darin auch noch einen Freund zu finden – es gibt nicht viel, das das toppen kann“ - Nico Harms

Und auch für Arno fühlt sich Nico wie ein Freund oder auch wie eine jüngerer Bruder an, den man erst später in seinem Leben kennengelernt hat. Beim DKMS-Videodreh lesen sich die beiden unter anderem auch ein paar Zeilen aus ihren anonymen Briefen vor, die sie sich geschrieben haben. Ein Satz von Nico, der Arno damals nachhaltig bewegt hat, war: „Durch so eine schwere Zeit kommt man am besten zu zweit“. In den Briefen haben sie sich immer mit „Lieber Zwilling“ angesprochen.

Die Kraft der menschlichen Verbindung

Diese authentische und echte Verbindung von Arno und Nico versuchen wir in dem Video und weiteren Social Media Clips, die wir an dem Tag aufgenommen haben, zu transportieren, und zeigen, was alles aus einer Spende entstehen kann – nämlich neben dem Leben retten auch eine lebenslange freundschaftliche oder familiäre Verbindung. Beiden ist es ein Anliegen, die DKMS bei ihrer wichtigen Mission zu unterstützen, und sie wurden auch beim 20. Mal nicht müde, unseren Claim mit voller Überzeugung zu wiederholen – Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Arno und Nico lesen sich beim Videodreh ihre ersten Briefe vor – bewegende Zeilen, die sie einander einst anonym geschrieben haben. Nico und Arno 2023 bei ihrem ersten Treffen in Hamburg.

Diese und noch viele weitere „echte Geschichten“, beispielsweise von Profi Handballspieler Lucas Krzikalla (Verlinkung zur Geschichte) und DKMS-Ärztin Nadja Jakovljevic, tragen hoffentlich dazu bei, Menschen in ihren Lebenswelten abzuholen und für die Stammzellspende zu überzeugen.

Bisher haben sich über unsere Kampagnenmaßnahmen übrigens schon über 3.200 Menschen registriert. Das sind aber noch lange nicht genug. Deshalb machen wir weiterhin darauf aufmerksam wie schnell und einfach es ist, sich zu jeder Zeit ganz einfach online unter https://www.dkms.de/registrieren zu registrieren und vielleicht schon morgen ein Leben zu retten, so wie Nico.

Same same, but different! Arno und Nico sind Zwillinge. 00:30