DKMS: Registrierungen erreichen statistische Nulllinie

Zur Jahresmitte hat die gemeinnützige Organisation 150.000 neue potenzielle Stammzellspender:innen aufgenommen. Genauso viele, wie 2025 insgesamt aus Altersgründen aus der Datei ausscheiden. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Hoffnung auf Überleben, so wie aktuell auch für den sechs Monate alten Heiko aus Nordbayern.

„Jedes Jahr scheiden mehr und mehr Personen allein aus Altersgründen aus der DKMS aus“, sagt DKMS Geschäftsführer Stephan Schumacher. „Erst zur Jahresmitte haben wir nun die Verluste für 2025 ausgleichen können. Statistisch gesehen fangen wir erst jetzt an, die Datei weiter auszubauen. Deshalb ermutige ich alle: registriert Euch jetzt – Ihr könnt den Unterschied für das Leben eines Menschen machen.“

Heiko braucht Hilfe – wie viele andere auch

Alle zwölf Minuten erkrankt ein Mensch in Deutschland an Blutkrebs. Im Mai 2025 hat es auch den sechs Monate alten und seine Familie getroffen. Er ist damit leider einer von vielen Patient:innen, die zum Überleben auf eine Stammzellspende angewiesen sind. Und auch wenn die DKMS im Jahr 2024 an allen sieben Standorten weltweit mehr als 9.126 Stammzellentnahmen ermöglicht hat, sind weitere neue Spender:innen unverzichtbar: Denn noch immer findet jeder zehnte Patient in Deutschland, der eine Stammzellspende benötigt, kein passendes Match.

Auf eine Stammzellspende angewiesen: Der sechs Monate alte Heiko kämpft bereits um sein Leben.

Zudem steigt jedes Jahr die Anzahl der Personen, die aus der Datei ausscheiden. Denn Stammzellspenden sind nur zwischen dem 18. und dem 61. Geburtstag möglich. Um auch weiterhin so viele Blutkrebspatient:innen wie möglich mit einem passenden genetischen Zwilling zu versorgen, hofft die DKMS auf möglichst viele neue Registrierte.

Besonders wichtig sind Spenderinnen und Spender bis 30 Jahre. Denn sie werden aus medizinischen Gründen besonders häufig von den Transplantationszentren für eine Stammzellspende für Menschen mit Blutkrebs und anderen Erkrankungen des blutbildenden Systems angefragt.

Registrierung als Stammzellspender:in

Eine Registrierung ist jederzeit unter www.dkms.de möglich und geht kinderleicht: Registrierungsset anfordern, Wangenabstrich zu Hause erledigen, Einwilligungserklärung unterschreiben, an die DKMS zurücksenden – fertig. Damit auch weiterhin möglichst viele Blutkrebspatient:innen eine zweite Lebenschance erhalten.



Übrigens: Auch Personen, die die DKMS aus Altersgründen verlassen mussten, können weiterhin den Unterschied machen und Hoffnung für Betroffene schenken: etwa mit einer Geldspende zur Finanzierung von Registrierungskosten. Denn jede Neuaufnahme kostet die DKMS 50 Euro. Zudem hilft jeder Hinweis auf die Einfachheit der Registrierung als Stammzellspender:in – egal ob in der Familie, im Freundeskreis oder in den sozialen Netzwerken: Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

