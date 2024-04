GO MICHA, BESIEG DEN KREBS

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

„Mein Mann Michael hat im März die Diagnose Blutkrebs erhalten. Unmittelbar danach startete die erste Chemotherapie. Diese hat er gut überstanden, aber um gesund zu werden, benötigt er eine Stammzellspende. Michael ist leidenschaftlicher Fußballfan, besonders von Fortuna Düsseldorf. Mit mir, seiner Frau Kathi, entdeckt er fleißig die Welt und es sollen noch viele weitere Reisen folgen. Als nächste große Fernreise waren die Kapverdischen Inseln bereits geplant. Die wollen wir entdecken, wenn er wieder gesund ist. In seinem Freundeskreis ist er für seinen manchmal schwarzen Humor sowie für seine stets optimistische Einstellung bekannt. In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich für die Tiertafel Düsseldorf. Er möchte das tolle Team so schnell wie möglich wieder unterstützen.“

All das geht nur, wenn Michael seinen genetischen Zwilling für die Stammzellspende findet. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich registrieren.