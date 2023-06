LACHEN LEBEN LEANDRA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Uns erreichte eine Geschichte, die mitten ins Herz trifft und das Leben einer Berliner Familie seit Wochen auf Kopf gedreht hat. Diese Worte des Papas möchten wir genau so und ungekürzt hier stehen lassen:

„Es ist die Geschichte von Leandra aus Berlin, meiner unschuldigen, lebensfrohen, 3-jährigen Tochter, die sich im größten Kampf ihres jungen Lebens befindet. Leandra leidet an einer seltenen Bluterkrankung, genannt schwere aplastische Anämie. Eine Krankheit, die ihre Kindheit, ihre Freude und ihre Unschuld überschattet. Jeder Tag ist ein Kampf für Leandra, ein Kampf, den sie mit einem Lächeln führt. Denn sie versteht nicht ganz, warum sie nicht so spielen kann wie andere Kinder, warum sie ihre Freunde nicht sehen kann, wieso sie nicht in die Kita kann und wieso sie so oft ins Krankenhaus muss. Aber sie ist tapfer, viel tapferer, als ein Kind sein sollte. Sie lächelt durch die Schmerzen, spielt zwischen den Behandlungen und zeigt uns Erwachsenen, was es bedeutet, wirklich mutig zu sein. Leandra ist ein kleiner Sonnenschein, eine Kämpferin, die ihre Krankheit mit jedem Tag stärker herausfordert.

Die DKMS kann Leandra helfen, diesen Kampf zu gewinnen. Eine Stammzellenspende könnte Leandra eine Chance geben, wieder ein normales, glückliches Kind zu sein. Sie könnte die Möglichkeit bekommen, zur Schule zu gehen, mit ihren Freunden zu spielen und ihre Träume zu leben. Aber dafür braucht sie Deine Hilfe. Jede Person, die sich bei der DKMS registriert, könnte der Lebensretter sein, den Leandra so dringend benötigt. Aber es ist nicht nur für Leandra, es ist für jedes Kind, jeden Erwachsenen, der auf eine lebensrettende Transplantation wartet.

Es kostet nichts, sich registrieren zu lassen. Es dauert nur wenige Minuten und kann das Leben eines Menschen wie Leandra verändern. Du hast es in der Hand, ihr eine unbeschwerte Kindheit zu ermöglichen, voller Freude und Abenteuer. Nur mit Deiner Hilfe können wir dies möglich machen. Bitte lass dich registrieren. Teile diesen Aufruf mit Freunden, Familie, Kollegen und in sozialen Netzwerken. Lass uns gemeinsam dieses Netz der Hoffnung weiterspannen. Jede Registrierung erhöht die Chance, einen passenden Spender zu finden.



Jeder könnte Leandras Lebensretter sein. Leandra, meine kleine Kämpferin, braucht Deine Hilfe. Deine Großzügigkeit. Deinen Mut. Bitte hilf uns dabei, Leandra eine Chance auf ein gesundes, glückliches Leben zu geben. Ganz herzlichen Dank.“