BACK TO LIFE - HILF LEBEN ZU RETTEN

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Es war ein Tag, der Mikes Leben komplett veränderte: Am 1. Februar ging der 56-Jährige zum Hausarzt, er hatte blaue Flecken am Arm und eine Holzsplitterwunde, die nicht heilen wollte. Der Arzt überwies ihn sofort in die Klinik. Um 16 Uhr erhielt er die Diagnose Blutkrebs. „Wir waren erschüttert und fassungslos“, sagt die Familie.

Noch am selben Abend begann die Chemotherapie. Um zu überleben, benötigt Mike eine Stammzellspende. Deswegen initiiert die Familie eine Registrierungsaktion. Mike will sein Leben zurück: Als engagierter Schulsozialarbeiter für seine Schüler:innen da sein, mit seiner Frau im Wohnmobil verreisen, wandern gehen oder mit dem Moped durch die Gegend sausen. Vielleicht bist genau du das passende Match für Mike oder andere. Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist: Registriere dich, teile den Aufruf und rette so vielleicht Leben! Mikes Angehörige rufen auf:

„Einfach registrieren! Es ist unkompliziert und rettet das Leben eines geliebten Menschen!“