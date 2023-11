WIR FÜR NINA

Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.

Die 49-jährige Nina ist an einer sehr seltenen Form von Blutkrebs erkrankt und dringend auf eine Stammzellspende angewiesen. Nina ist in Goldbeck und Extertal aufgewachsen, lebt jetzt mit ihrem Sohn Max in Vlotho und arbeitet im Klinikum Schaumburg als Kodierfachkraft. Nina mag Spieleabende, Tischtennis und vieles mehr. Mit ihrem Sohn verbringt sie gerne viel Zeit. Im Jahr 2021 war sie schon einmal erkrankt, dachte aber, sie hätte die Krankheit überwunden, bis im September dieses Jahres der Schock kam. Der Blutkrebs ist zurück. Nur ihr „genetischer Zwilling“ kann ihr Leben retten. Um ihr und anderen Betroffenen zu helfen, starten ihre Familie, Kolleg:innen und Freund:innen eine Registrierungsaktion. Sie appellieren: