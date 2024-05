Das weltweit größte Event für Computer- und Videospiele in den Messehallen der Koelnmesse – und wir sind mit einem eigenen Registrierungsstand dabei!

Nach unserer Premiere bei der gamescom 2022 freuen wir uns, die Besucher:innen auch in diesem Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Ein Besuch auf der weltgrößten Gaming-Messe: Das heißt geballter Spaß, Neugierde auf die Spieletrends von morgen und ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Szene zusammenschweißt. Damit ist die Messe für uns der ideale Ort, um gemeinsam mit der Gaming-Community für zweite Lebenschancen zu sorgen. Denn Gamer:innen stehen für den anderen ein, auch wenn das Spiel des Lebens mal nicht so läuft, wie erhofft.

So wie Phil, der in seiner Freizeit gerne selbst mit dem Controller in der Hand auf der Couch sitzt und zusammen mit seinen Freunden FIFA zockt. Er wird mit anderen Volunteers an unserem Stand für euch bereitstehen, um Fragen zu den Themen Blutkrebs und Stammzellspende zu beantworten und euch bei der Registrierung zu unterstützen. So werdet ihr vielleicht zu den Lebensretter:innen von morgen. Phil selbst hat bereits im Februar 2022 Stammzellen gespendet und kann euch von seinen Erfahrungen damit vor Ort berichten. Geschichten von geheilten Patient:innen könnt ihr ebenfalls in unserer 3D-Audio-Experience „Destiny’s Ride“ erleben – Gänsehaut ist dort garantiert!

Außerdem habt ihr an unserem Stand die Möglichkeit – wie schon im letzten Jahr – die Star Wars-Cracks der German Garrison kennenzulernen und mit Stormtroopern, Bountyhuntern und anderen Charakteren der dunklen Seite der Macht Bilder zu machen. Auch die Streamer:innen HoneyPuu, Benx, Elina und LeyiiiN werden bei uns vor Ort sein, unsere Sache supporten und euch zum Meet & Greet begrüßen. Daneben gibt es noch ein spannendes Gewinnspiel, bei dem ihr nur eure Fähigkeiten beim Cornhole unter Beweis stellen müsst.

Kommt gerne an den Messetagen an unserem Stand in Halle 10.1, Stand B-026 vorbei, lasst euch als potenzielle Lebensretter:innen registrieren und kommt mit uns ins Gespräch!

Die wichtigsten Fakten im Überblick: Wie funktioniert die Registrierung? Über unser Online-Formular kannst du dir das Registrierungsset ganz bequem nach Hause schicken lassen. Mit den beigefügten Wattestäbchen nimmst du jeweils einen Abstrich deiner Wangenschleimhaut und schickst die Stäbchen samt unterschriebener Einwilligungserklärung an unser Labor zurück. Nach der Registrierung werten wir die relevanten Gewebemerkmale im Labor aus und stellen anschließend das Ergebnis der Probe pseudonymisiert für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung. Wer darf sich als potenzielle:r Spender:in registrieren? Grundsätzlich kann sich jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren als potenzieller Stammzellspender registrieren. 17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in unserer Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt. Falls du bereits bei uns oder in einer anderen Datei erfasst bist, ist eine erneute Aufnahme nicht erforderlich. Solltest du unter einer chronischen oder einer anderen schweren Erkrankung leiden oder gelitten haben oder regelmäßig Medikamente einnehmen, halte bitte unter medizinische-spenderanfragen@dkms.de Rücksprache mit der DKMS. Registriere dich bitte NICHT, wenn du AKTUELL von einem der folgenden Kriterien betroffen bist: Starkes Übergewicht, d. h. Body-Mass-Index (BMI) >40 (BMI = Gewicht / Körpergröße zum Quadrat)

Schwere Herz-Kreislauf-Erkrankung

Schwere Lungenerkrankung

Schwere Nierenerkrankung

Schwere neurologische oder psychische Erkrankung

Schwere Stoffwechselstörung

Tropenkrankheiten und schwere chronische Infektionskrankheiten

Infektion mit HIV, Hepatitis B oder C, Syphilis

Systemische Autoimmunerkrankung oder andere schwere chronische Erkrankung (z.B. Diabetes, Rheuma)

Krebserkrankung (auch ausgeheilte in der Vorgeschichte)

Schwere Krankheiten des Bluts oder des Immunsystems

Suchterkrankungen (Alkohol, Drogen, Medikamente)

Die Registrierung ist ohne Rücksprache möglich, wenn die folgenden Kriterien auf dich zutreffen: Vergrößerte Schilddrüse/Unterfunktion der Schilddrüse/Hashimoto-Thyreoiditis (stabil und beschwerdefrei; auch mit Einnahme von Schilddrüsenhormonen oder Jodid; kein Morbus Basedow)

Bluthochdruck (stabil und gut eingestellt)

Heuschnupfen, leichtes Asthma (ohne Anfälle), Nahrungsmittelallergie

Unipolare Depressionen (ohne Einschränkungen im Alltag)

Eisenmangelanämie (gut mit Eisentabletten behandelbar)

Basaliome und Gebärmutterhalskrebs in situ (nach vollständiger Entfernung)

Die Registrierung als Stammzellspender bei der DKMS ist ausschließlich für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland möglich. Potenzielle Spender mit Wohnsitz im Ausland können sich bei ihren jeweiligen nationalen Stammzellspenderregistern registrieren und stehen damit dem weltweiten Suchlauf zur Verfügung. Eine Liste der nationalen Register findest du unter: https://share.wmda.info/display/WMDAREG/Database# Muss ich die Registrierungskosten selbst übernehmen? Eine Registrierung als Stammzellspender:in ist eine freiwillige Leistung. Ebenso freiwillig ist es für jede:n neue:n Spender:in, die Kosten von 50 Euro für die Registrierung selbst zu übernehmen. Viele unserer Spender:innen tun dies bereits, und wir sind ihnen dafür sehr dankbar. Wir können und wollen niemanden zur Kostenübernahme verpflichten, sondern appellieren an die allgemeine Spendenbereitschaft, um unsere Datei weiter ausbauen und optimieren zu können. Grundsätzlich gilt: Wir freuen uns über jede freiwillige Spende! Denn jeder Euro hilft uns, noch mehr zweite Lebenschancen zu ermöglichen. Warum sind besonders junge, männliche Registrierte wichtig? Junge, männliche Spender zwischen 18 und 30 Jahren sind für uns besonders wichtig, da sie die am häufigsten angefragten Spender sind. Da es zudem mehr männliche als weibliche Blutkrebspatient:innen gibt und sich das gleiche Geschlecht bei Spender:in und Empfänger:in günstig auswirkt, werden auch mehr männliche Spender benötigt. Zuletzt sind junge Männer langfristiger als Spender verfügbar, da sie nicht schwanger werden und in dieser Zeit für die Spende ausfallen können. Deshalb sind junge Männer im Kampf gegen Blutkrebs besonders wertvolle Mitstreiter!

Wie funktioniert’s?

So kannst du dich registrieren:

Registrierung schnell erklärt 03:00

Was passiert nach der Registrierung?

Wenn deine Gewebemerkmale mit denen einer Patientin oder eines Patienten übereinstimmen, kontaktieren unsere Mitarbeiter:innen dich umgehend. Wir fragen dich, ob du grundsätzlich nach wie vor zu einer Stammzellspende bereit bist.

Wenn du dies bestätigst, sind zunächst ein paar Tests und Fragen notwendig, um herauszufinden, ob du zuverlässig als Spender:in infrage kommst.

Was passiert nach der Registrierung? 02:01

Häufige Fragen: Wie läuft eine Stammzellspende ab? Es gibt zwei verschiedene Methoden, Stammzellen zu spenden: die periphere Stammzellentnahme und die Knochenmarkentnahme. Die periphere Stammzellentnahme kommt derzeit mit circa 90 Prozent am häufigsten zum Einsatz. Bei dieser Methode werden die Stammzellen über ein spezielles Verfahren (Apherese) aus dem Blut gewonnen. Die Ärztin oder der Arzt legt dazu jeweils einen Zugang in beide Armvenen, ähnlich der Blutspende. Zuvor erhalten alle Spender:innen über fünf Tage hinweg ein Medikament mit dem Wachstumsfaktor G-CSF. Der hormonähnliche, körpereigene Stoff G-CSF sorgt für eine vermehrte Produktion von Stammzellen und deren Ausschwemmung in die Blutbahn. Die periphere Stammzellentnahme dauert normalerweise drei bis höchstens fünf Stunden. In der Regel können unsere Spender:innen die Entnahmeklinik noch am selben Tag verlassen. Nur sehr selten wird ein zweiter ambulanter Entnahmetag notwendig. Die Knochenmarkentnahme kommt bei etwa 10 Prozent der Stammzellspenden zum Einsatz. Bei der Knochenmarkentnahme wird den Spender:innen in einer zertifizierten Entnahmeklinik unter Vollnarkose circa ein Liter Knochenmark-Blut-Gemisch aus dem Beckenkamm entnommen. Das sind etwa fünf Prozent des Gesamtknochenmarks. Das Knochenmark regeneriert sich innerhalb weniger Wochen. Im Anschluss an die Knochenmarkentnahme ist es möglich, dass für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz auftritt, ähnlich dem bei einer Prellung. Zur Knochenmarkentnahme bleiben unsere Spender:innen normalerweise für ein bis zwei Nächte im Krankenhaus. Anschließend raten unsere Ärzt:innen dazu, sich nach Rücksprache mit der Entnahmeklinik noch einige wenige Tage zu Hause zu erholen. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jeder Operation unter Vollnarkose einhergeht. Um vermeidbare Risiken auszuschließen, hat für uns die sorgfältige medizinische Voruntersuchung unserer Spenderinnen und Spender höchste Priorität. Wo findet die Entnahme statt? Zum Schutz unserer Spender:innen arbeiten wir nur mit erfahrenen Entnahmezentren zusammen, die ein entsprechendes Genehmigungsverfahren durchlaufen haben. Wir sind immer bemüht, die Stammzellentnahme möglichst bequem für die Spenderin oder den Spender zu organisieren. Da aber eine Stammzell- bzw. Knochenmarkentnahme nur in speziellen Kliniken durchführbar ist und wir dabei abhängig sind von den Kapazitäten der jeweiligen Kliniken, können wir leider nicht immer gewährleisten, dass die Entnahme in der nächstgelegenen Klinik stattfindet. Es können also auch längere Anfahrten notwendig sein. Die gesamte Organisation und alle damit verbundenen Kosten übernimmt selbstverständlich die DKMS. Wir kümmern uns darum, dass jede:r Spender:in von ihrem oder seinem Heimatort zur Klinik kommt, und sorgen für Hotelzimmer, Verpflegung und alles weitere. Für die Spenderin oder den Spender entstehen dabei keinerlei Kosten. Seit 2023 verfügt die DKMS auch über zwei eigene Entnahmezentren (Dresden und Köln): das DKMS Collection Center. Mehr Informationen dazu findest du hier. Gibt es Risiken oder Nebenwirkungen? In der Entnahmeklinik stellen Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der sogenannten Spendervoruntersuchung die medizinische Eignung des Spenders oder der Spenderin fest – unter anderem durch Anamneseerhebung, eine körperliche Untersuchung und die Bestimmung von Laborwerten. Außerdem erfolgt ein persönliches Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt der Entnahmeklinik. Im Fall einer operativen Knochenmarkentnahme klärt außerdem eine Anästhesistin oder ein Anästhesist über Narkoserisiken auf. Erst wenn alle Untersuchungen ergeben haben, dass eine Spende gesundheitlich unbedenklich ist, findet diese tatsächlich statt. Im Vorfeld einer peripheren Stammzellspende erhält die Spenderin oder der Spender über einen Zeitraum von fünf Tagen den Wirkstoff G-CSF verabreicht, der für eine erhöhte Ausschwemmung der Stammzellen ins Blut sorgt. Als häufige Nebenwirkungen während der Behandlung geben die Spender:innen Knochen- und Muskelschmerzen oder eine Erhöhung der Körpertemperatur an, seltener auch andere Nebenwirkungen wie z.B. Übelkeit. Die Beschwerden lassen nach Absetzen der Medikation in der Regel innerhalb weniger Tage nach. Im Anschluss an die Knochenmarkentnahme ist es möglich, dass für wenige Tage ein lokaler Wundschmerz auftritt, ähnlich dem bei einer Prellung. Das gesundheitliche Risiko der Knochenmarkentnahme ist gering. Es beschränkt sich im Wesentlichen auf das allgemeine Risiko, das mit jedem chirurgischen Eingriff einhergeht (Infektion, Blutergüsse, Wundheilungsstörungen). Um vermeidbare Risiken auszuschließen, hat für uns die sorgfältige medizinische Voruntersuchung unserer Spenderinnen und Spender höchste Priorität. Wie bin ich bei der Spende abgesichert? Die gesetzliche Unfallversicherung schützt alle Personen, die sich im Interesse anderer oder der Allgemeinheit besonders einsetzen. Der Versicherungsschutz besteht kraft Gesetzes, ohne dass es dazu einer gesonderten Versicherung bedarf, und umfasst unter anderem Blutspender sowie Spender körpereigener Gewebe. Somit besteht auch für alle Knochenmark- und Stammzellspender dieser gesetzliche Versicherungsschutz. Daher sind der evtl. operative Eingriff bei einer Knochenmarkentnahme sowie die periphere Stammzellentnahme versichert. Mitversichert sind auch die An- und Abreise zur und von der Entnahmeklinik. Des Weiteren schließt die DKMS eine zusätzliche private Unfallversicherung für den Spender ab. Diese kann mit einer Einmalleistung eintreten, wenn eine dauerhafte, medizinisch begründete körperliche Einschränkung festgestellt wurde, die eindeutig durch die Stammzellspende verursacht ist.

