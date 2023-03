Gemeinsame Aktion von DASDING und DKMS

DASDING+DKMS+DEINE STADT+DU

Im September waren wir eine Woche lang in sechs Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz unterwegs. Solltest Du uns verpasst haben, oder nicht in der Nähe wohnen, kannst Du es jetzt nachholen und Dich jederzeit online als potenzielle Spenderin oder potenzieller Spender aufnehmen lassen. #Howtosavealife