💛 Ein Krankenhauszimmer, das zur Zuflucht wurde

Im Herbst 2022 begegnen sich Gina und Trang im Krankenhaus. Beide erhalten zur selben Zeit die Diagnose Blutkrebs. Beide sind auf eine lebensrettende Stammzellspende angewiesen. Was als gemeinsames Krankenzimmer beginnt, wird zu einem sicheren Ort, zu einem Rückhalt – und zur Grundlage einer tiefen Freundschaft.

Im Spot der aktuellen DKMS-Digitalkampagne, der ab sofort neben den DKMS-Social Kanälen auch auf Streaming Programmen wie Amazon, Netflix, RTL+ sowie über ATV u.a. bei DAZN und Sky zu sehen ist, schildern die Freundinnen, dass das Krankenzimmer ihr ‚safe space‘ war und sie sich gegenseitig gestützt haben.

„Wir mussten nicht alleine durch die schwere Zeit. Wir hatten uns“ - Gina

Gina & Trang: "Der Blutkrebs verbindet uns für immer"

Herkunft beeinflusst die Chance auf ein Match 🌍

Trang hat vietnamesische Wurzeln, Gina ist deutsch-mosambikanischer Herkunft. Sie erfahren am eigenen Leib: Je vielfältiger die Herkunft, desto schwieriger die Spendersuche – denn passende Gewebemerkmale sind stark genetisch bedingt.

Glücklicherweise findet Trang ihr Match in den USA. Für Gina wird eine passende Spenderin in Deutschland gefunden. Beide erhalten ihre Transplantation – und beginnen ihren Weg zurück ins Leben.

„Ich weiß noch, wie ich das erste Mal wieder Wind im Gesicht gespürt habe. Das war nur möglich, weil ein Mensch, der mich nicht kannte, mir das Leben gerettet hat“ - Trang.

Gina (l.) und Trang genießen das Leben und die Freundschaft außerhalb des Krankenhauses. Gina: "Wir sind endlich gesund und die Zeit hier und jetzt, ist die, die wirklich zählt“

Sommer 2025 – mitten im Leben

Auch drei Jahre später treffen sich die ehemaligen Zimmernachbarinnen regelmäßig außerhalb des Krankenhauses. Ihre Freundschaft ist Balsam für die Seele. Im Rahmen des DKMS-Spots durften wir Gina und Trang bei ihren Lieblingsaktivitäten begleiten: beim Töpfern, auf dem Fahrrad, beim Fußballtraining oder mit Freund:innen und Familie. Sie lachen, sie genießen – und sie leben.

Auch die Familien und Freunde durften beim Dreh mit dabei sein.

Eine Botschaft, die bewegt – und motiviert

Gina und Trang leben Dank einer Stammzellspende. Doch es gibt weltweit leider viele Betroffene, die ihr Match noch nicht gefunden haben. Zudem erkranken weiterhin Menschen an Blutkrebs. Hier in Deutschland fällt die Diagnose alle 12 Minuten. Weltweit sogar alle 27 Sekunden.

Mit der DKMS-Kampagne, die aus unterschiedlichen Spots mit echten Protagonist:innen und Geschichten besteht, machen wir weiterhin darauf aufmerksam, wie schnell und einfach es ist, sich als Stammzellspender:in zu registrieren.