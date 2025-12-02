Giving Tuesday 2025: Spenden & Hoffnung schenken

Anderen Menschen helfen, durch soziales Engagement etwas zurück geben und Freude teilen – dies wollen wir anlässlich des „Giving Tuesday 2025“ am 2. Dezember in den Mittelpunkt rücken. Unsere Botschaft an unsere Patient:innen und deren Angehörige lautet: Wir lassen euch nicht allein!

Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Was uns motiviert und bewegt: Getreu dem Motto „Geben ist seliger denn Nehmen“ helfen wunderbare Menschen dabei, unsere lebensrettende Mission voran zu bringen und so vielen Betroffenen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sei es mit einer Registrierung – vor allem aber auch mit finanzieller Unterstützung, dem Schaffen von Aufmerksamkeit oder dem Starten von besonderen Aktionen.

Ihr habt auch Lust und wollt euch beteiligen?

Deine Geldspende rettet Leben ! Als gemeinnützige Organisation benötigen wir Geldspenden – beispielsweise bei der Neuaufnahme potenzielle:r Stammzellspender:innen in die Datei. Jede einzelne davon kostet uns als DKMS 50 Euro und wird nicht von den Krankenkassen übernommen. Deshalb freuen wir uns sehr über jeden gespendeten Euro, den wir für den Ausbau unserer Datenbank, internationale Projekte oder lebensrettende Forschung verwenden. Jetzt Geld spenden!

Weihnachten ist die Zeit der Nächstenliebe

Wir finden: Geben macht glücklich! Nutze den Giving Tuesday, um aktiv Hoffnung zu schenken! Ab sofort kannst du über unsere neue Geldspendenplattform ganz unkompliziert deine eigene Spendenaktion starten – selbstständig, flexibel und mit nur wenigen Klicks. Mit dieser tollen Idee könnt ihr uns zu euren besonderen Anlässen im Leben – wie etwa Geburtstag, Taufe, Familienfest, Jubiläum oder Hochzeit finanziell unterstützen.

Starte deine persönliche Geldspendenaktion! Ob im Freundeskreis, im Team oder allein: Deine Geldspendenaktion setzt ein starkes Zeichen und unterstützt unsere Arbeit für zweite Lebenschancen. Geldspendenaktion starten

Ein sehr bewegendes Beispiel hierfür ist das Engagement von Christina, die an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen war. Anlässlich ihres 40. Geburtstags organisierte sie eine große Feier mit Freund:innen und Familie. Das Besondere: Es galt nicht nur ein weiteres Lebensjahr, sondern auch ein anderes Datum zu feiern: Ihren Stammzellgeburtstag. Und statt Geschenken wünschte sie sich viel lieber Geldspenden an die DKMS. Die ganze, berührende Geschichte lest ihr hier!

Christina ist heute wieder top fit und kann ihr Leben wieder genießen

Herzlichen Dank und nicht vergessen: Mitmachen & Mithelfen! ♥️