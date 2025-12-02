Giving Tuesday 2025: Spenden & Hoffnung schenken

Anderen Menschen helfen, durch soziales Engagement etwas zurück geben und Freude teilen – dies wollen wir anlässlich des „Giving Tuesday 2025“ am 2. Dezember in den Mittelpunkt rücken. Unsere Botschaft an unsere Patient:innen und deren Angehörige lautet: Wir lassen euch nicht allein!
Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle 12 Minuten – für viele ist eine Stammzellspende die einzige Chance auf Heilung. Was uns motiviert und bewegt: Getreu dem Motto „Geben ist seliger denn Nehmen“ helfen wunderbare Menschen dabei, unsere lebensrettende Mission voran zu bringen und so vielen Betroffenen wie möglich eine zweite Lebenschance zu geben. Sei es mit einer Registrierung – vor allem aber auch mit finanzieller Unterstützung, dem Schaffen von Aufmerksamkeit oder dem Starten von besonderen Aktionen.
Ihr habt auch Lust und wollt euch beteiligen?
Wir finden: Geben macht glücklich! Nutze den Giving Tuesday, um aktiv Hoffnung zu schenken! Ab sofort kannst du über unsere neue Geldspendenplattform ganz unkompliziert deine eigene Spendenaktion starten – selbstständig, flexibel und mit nur wenigen Klicks. Mit dieser tollen Idee könnt ihr uns zu euren besonderen Anlässen im Leben – wie etwa Geburtstag, Taufe, Familienfest, Jubiläum oder Hochzeit finanziell unterstützen.
Ein sehr bewegendes Beispiel hierfür ist das Engagement von Christina, die an Blutkrebs erkrankt und auf eine Stammzellspende angewiesen war. Anlässlich ihres 40. Geburtstags organisierte sie eine große Feier mit Freund:innen und Familie. Das Besondere: Es galt nicht nur ein weiteres Lebensjahr, sondern auch ein anderes Datum zu feiern: Ihren Stammzellgeburtstag. Und statt Geschenken wünschte sie sich viel lieber Geldspenden an die DKMS. Die ganze, berührende Geschichte lest ihr hier!
Unser Anliegen ist es, noch viele weitere potenzielle Stammzellspender:innen für den Ausbau unserer Datei zu gewinnen. Dazu benötigen wir Geldspenden. Zudem verbessern wir das Typisierungsprofil unserer Spender:innen fortlaufend und investieren in Wissenschaft und Forschung. Denn wir wollen immer die am besten geeigneten Stammzellspender:innen vermitteln und die höchste Qualität des Transplantats sicherstellen.
Die Krankenkassen in Deutschland dürfen laut den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches V (SGB V) lediglich die Behandlungskosten zur Genesung der Versicherten tragen. Deshalb übernehmen Krankenkassen die Kosten der Registrierung von potenziellen Stammzellspender:innen grundsätzlich nicht.
Die DKMS stellt Zuwendungsbescheinigungen/Spendenbescheinigungen gerne ab einer Summe von 50 Euro aus, sofern Name und Adresse angegeben werden. Für Geldspenden bis 300 Euro kannst du hier direkt den vereinfachten Spendennachweis runterladen.
Wir sind wegen Förderung mildtätiger Zwecke und folgender gemeinnütziger Zwecke, Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe nach dem Bescheid nach § 60a AO vom 01.10.2024, erlassen durch das Finanzamt Tübingen, Steuernummer 86168/15056 nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der Körperschaftsteuer und nach § 3 Nr. 6 des Gewerbesteuergesetzes von der Gewerbesteuer befreit.
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung mildtätiger Zwecke und folgender gemeinnütziger Zwecke, Förderung von Wissenschaft und Forschung, Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der öffentlichen Gesundheitspflege sowie Förderung der Volks- und Berufsbildung einschließlich der Studentenhilfe verwendet wird.
Private Geldspender:innen, Vereine, Unternehmen und Stiftungen – sie alle bilden mit ihrer finanziellen Hilfe eine unverzichtbare Säule, um möglichst vielen Patient:innen eine zweite Lebenschance zu ermöglichen. Die Krankenkassen bilden die zweite Säule, indem sie die Pflege unserer umfangreichen Spenderdatei, also unsere organisatorische Arbeit, sowie die Kosten der Spendervermittlung finanzieren. Anders als bei Wirtschaftsunternehmen fließen die eingenommenen Gelder der DKMS sozialen oder wissenschaftlichen Zwecken zu.
Wir freuen uns über alle Unterstützer:innen, die eine Benefizaktion ins Leben rufen. Jede Einzelne und jeder Einzelne kann dabei Geldspenden sammeln, um beispielsweise die Registrierung neuer Stammzellspender:innen zu finanzieren. Gleichzeitig sind diese öffentlichkeitswirksamen Events ein guter Anlass, um noch mehr Menschen über unsere Arbeit und unsere Mission zu informieren. Für weitere Fragen hilft dir unser Benefiz-Team unter Tel.: +49 221 940582-3766 oder per E-Mail: benefiz@dkms.de