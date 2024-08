Metalheads gegen Blutkrebs - Register and shine!

10 Jahre Wacken Open Air (W:O:A) & DKMS – das sind 10 Jahre ganz großer Rock ’n Roll für Patient:innen weltweit. Seit 2014 engagiert sich das Team rund um die Gründer & Organisatoren Holger Hübner und Thomas Jensen für unser Anliegen und hat in dieser Zeit Großartiges bewirkt: Mehr als 11.700 Metalfans haben sich seither als mögliche Spender:innen registriert – von denen bereits 85 tatsächlich Stammzellen gespendet und damit Betroffenen weltweit die Chance auf Leben und eine Zukunft gegeben haben.

Ursprünglicher Auslöser für das beeindruckende Engagement war im Jahr 2014 die Erkrankung von Melissa, der Tochter des 2018 verstorbenen Wacken-Produktionsleiters Thomas Hess.

Wacken & DKMS: 10 Jahre lebensrettende Freundschaft

Das W:O:A Team ruft auch im Jubiläumsjahr 2024 eindringlich dazu auf, mitzumachen und so Patient:innen mit Blutkrebs rund um den Globus zweite Lebenschancen zu geben. Darüber hinaus hat uns das Team mit dem Charity-Freundschafts-Wristband ein ganz besonderes Geschenk der Verbundenheit gemacht. Ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf geht als Spende an uns. Mit jedem Kauf eines Armband-Sets unterstützt man also die lebensrettende Arbeit für Patient:innen.

Faster, harder, louder! Wir freuen uns daher ganz besonders, wieder mit unserem Aktionsstand auf dem „heiligen Acker“ im Camp der Wacken Foundation dabei sein zu dürfen. Ihr findet uns dort von Mittwoch, 31. Juli bis Samstag, 03. August 2024 täglich von 12:00 bis 18:00 Uhr.

Auf viele weitere gemeinsame Jahre. Rain or Shine, see you in Wacken!

Holger Hübner & Thomas Jensen „Wir möchten, dass noch viele weitere Patient:innen und ihre Liebsten diese Chance auf eine gemeinsame Zukunft erhalten“, bringen Holger Hübner und Thomas Jensen ihr langjähriges und großes Engagement auf den Punkt. „Wer noch nicht bei der DKMS registriert ist, kann sich ganz einfach online ein Set anfordern oder direkt auf dem Wacken Open Air am Aktionsstand registrieren lassen und damit Leben retten. Mund auf. Stäbchen rein. Spender sein.“ Nils Haarhues Geheilter Patient: Als Nils an Blutkrebs erkrankte, setzte er sich zwei Ziele: Wieder auf dem heiligen Acker des W:O:A zu stehen und sein großes Vorbild Adam „Nergal“ Darski zu treffen, der ebenfalls an Blutkrebs erkrankt war. Beides hat er geschafft! „Ich bin damals in ein riesiges Loch gefallen. Wacken und dieses Ziel haben mich am Leben gehalten. Nergal war ein Vorbild. Seine Art, mit der Krankheit umzugehen und vor allem, dass er so viele Menschen zur Registrierung motiviert hat, haben mich beeindruckt. Ich wollte das Gleiche tun – und das mache ich nun!“ Anton Kürzinger Erster Wacken-Stammzellspender: „Harte Schale, weicher Kern – und sehr solidarisch!“, so beschreibt Anton die Metalszene. 2014 hat er sich beim W:O:A registriert, kurz darauf ging schon seine Spende in die USA. „Es ging alles ganz schnell, bei der Nachricht war ich total überrascht! Klar hab ich drüber nachgedacht, wer die Spende wohl bekommt. Aber mir war klar, dass ich grundsätzlich einfach helfen will, egal, wer der Patient ist. Ich würde es jederzeit wieder machen!“ Till Hammann 32. Wacken-Stammzellspender: Der Student hat sich ebenfalls schon 2014 beim W:O:A registriert. „Meine beste Freundin und ich haben damals extra nach dem Stand gesucht, weil wir von der Aktion gehört hatten. Wir haben uns gedacht: Jetzt ist die Gelegenheit da!“, erzählt er. „Die Atmosphäre war entspannt, da war nichts gezwungen. Als ich dann wirklich infrage kam, hab ich sofort meine beste Freundin angerufen. Die Spende hat super geklappt und ich hoffe sehr, dass ich meinem Empfänger helfen konnte!“ Melissa & Heidrun Vogler Geheilte Patientin und ihre Mutter: Melissas Schicksal war 2014 der Auslöser des bis heute andauernden Engagements. Inzwischen ist sie 23 Jahre alt und steht nach ihrer Stammzelltransplantation im November 2014 wieder mitten im Leben. „Es ist schon krass, dass sich durch meine Geschichte mehr als 11.000 Fans registriert haben“, sagt sie. „Und dass davon schon 85 die Möglichkeit hatten, ein Menschenleben zu retten, ist einfach Wahnsinn“, ergänzt ihre Mutter Heidrun.