Am 28. Mai ist World Blood Cancer Day (WBCD) – und du kannst ein Zeichen setzen. Blutkrebs kann jede:n treffen. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Doch es fehlt an passenden Spender:innen – gerade aus der jungen Generation. Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.
Seit 2014 ruft die DKMS jedes Jahr zum World Blood Cancer Day auf – für mehr Aufmerksamkeit und mehr Lebensretter:innen oder einfach gegen Blutkrebs. Alleine letztes Jahr wurden zwei echte Spender:innen durch den WBCD gefunden.
Du möchtest auch den WBCD am 28. Mai unterstützen? Super! Teile auf den sozialen Medien, wofür du den Mund aufmachen möchtest.
1. Materialien downloaden – Klick auf die Bilder oder lade dir das Paket mit Vorlagen für Insta, Storys & Co. runter.
2. Am 28.05. posten – Teile dein Bild auf Social Media oder im Intranet deines Unternehmens und zeig, wofür du den Mund aufmachst.
3. Andere motivieren – Verlinke Freund:innen & Teams. Je mehr mitmachen, desto lauter wird unser Zeichen gegen Blutkrebs.
Du kannst dich aus medizinischen oder anderen Gründen nicht als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren lassen? Kein Problem – du kannst trotzdem Leben retten!
Mit deiner finanziellen Unterstützung ermöglichst du, dass wir weiterhin neue Spenderinnen aufnehmen, lebenswichtige Typisierungen durchführen und nachhaltig in die Forschung investieren können, um Patient:innen eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen.