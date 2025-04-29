World Blood Cancer Day – Ein Tag im Zeichen gegen Blutkrebs

Am 28. Mai ist World Blood Cancer Day (WBCD) – und du kannst ein Zeichen setzen. Blutkrebs kann jede:n treffen. Für viele Patient:innen ist eine Stammzellspende die einzige Überlebenschance. Doch es fehlt an passenden Spender:innen – gerade aus der jungen Generation. Klicke jetzt auf unser Registrierungsformular und werde ganz einfach potenzielle:r Lebensretter:in.

Mund auf für mehr Lebenschancen!

Seit 2014 ruft die DKMS jedes Jahr zum World Blood Cancer Day auf – für mehr Aufmerksamkeit und mehr Lebensretter:innen oder einfach gegen Blutkrebs. Alleine letztes Jahr wurden zwei echte Spender:innen durch den WBCD gefunden.

Du möchtest auch den WBCD am 28. Mai unterstützen? Super! Teile auf den sozialen Medien, wofür du den Mund aufmachen möchtest.

Und so geht's 👉

1. Materialien downloaden – Klick auf die Bilder oder lade dir das Paket mit Vorlagen für Insta, Storys & Co. runter.



2. Am 28.05. posten – Teile dein Bild auf Social Media oder im Intranet deines Unternehmens und zeig, wofür du den Mund aufmachst.



3. Andere motivieren – Verlinke Freund:innen & Teams. Je mehr mitmachen, desto lauter wird unser Zeichen gegen Blutkrebs.

Dein Downloadpaket zum World Blood Cancer Day

Jede und jeder kann helfen!

Du kannst dich aus medizinischen oder anderen Gründen nicht als potenzielle Stammzellspenderin oder potenzieller Stammzellspender registrieren lassen? Kein Problem – du kannst trotzdem Leben retten!

Mit deiner finanziellen Unterstützung ermöglichst du, dass wir weiterhin neue Spenderinnen aufnehmen, lebenswichtige Typisierungen durchführen und nachhaltig in die Forschung investieren können, um Patient:innen eine zweite Chance auf Leben zu ermöglichen.



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